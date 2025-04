Saingi GoPro, Sony Luncurkan Kamera Aksi RX0

TEMPO.CO, Jakarta - Sony meluncurkan kamera aksi terbarunya, RX0. Kamera pesaing GoPro ini berukuran 1 inci dengan sensor kamera 15,3 MP CMOS.



Sensor tersebut, bersama lensa lebar fixed 24mm dari Zeiss di bukaan F4, lebih besar dari yang dimiliki GoPro saat ini.



Shutter speed kamera RX0, seperti dilansir dari laman The Verge, berada di angka hingga 1/32000 dan modus burst, hingga 16fps.



Pengguna bisa mengecek hasil foto melalui layar di bagian belakang kamera.



RX0 dikemas padat, berbobot sekitar 109 gram dengan ukuran 2,38 x 1,63 x 1,19 inci, sekitar ukuran yang sama dengan GoPro seri Hero.



Kamera dari Sony ini tahan air hingga kedalaman 10 meter dengan penutup dan dapat mengambil gambar dalam keadaan hujan, salju, berpasir dan berdebu, serta tahan guncangan hingga sekitar 2 meter dan mampu menahan beban hingga 440 pon (sekitar 200 kilogram).



Menurut Sony, model RX0 yang digabung dapat mengambil gambar bullet-time, seperti di film The Matrix. Fitur slow-motion dapat mengambil gambar hingga 960 frame per detik, namun berada di bawah kualitas HD karena kamera itu hanya mampu mengmabil gambar hampir 1080p di 240fps.



Dengan kemampuan demikian Sony RX0 yang akan keluar Oktober mendatang dibanderol seharga US$ 700 (sekitar Rp 9,3 juta), nyaris dua kali lipat dari GoPro Hero5 Black yang dijual US$ 399,99.



ANTARA