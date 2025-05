TEMPO.CO, Jakarta - Situs jejaring sosial Facebook berencana meluncurkan “amunisi” terbarunya berupa aplikasi chatting-nya sendiri. Rencananya, situs buatan Mark Zuckerberg tersebut akan memperkenalkan program terbarunya itu Maret 2015. Diprediksi, aplikasi ini bernama Facebook Messenger.



Seperti yang dilansir The Market Business, Ahad, 22 Maret 2015, keunggulan fitur chatting Facebook ini adalah menawarkan inovasi berupa transfer fitur antarkonten aplikasi chatting lainnya. Inovasi tersebut diproyeksikan untuk menggeser ketenaran aplikasi chatting yang sudah eksis lebih dulu, seperti WeChat, Line, dan KakaoTalk.



Untuk menarik pengguna, Facebook mengharuskan pemilik akun mengunduh aplikasi baru ini agar bisa melakukan chatting seperti sebelum-sebelumnya. Untuk membangun aplikasi ini, Facebook menggandeng pihak ketiga yang tak disebutkan namanya.



Namun gambaran canggihnya fitur chatting ini menimbulkan kekhawatiran sendiri. Menurut kolumnis The Market Business, Terry R. Nixon, ancaman overcrowded menjadi momok tersendiri, terlebih setelah era games ala Facebook banyak beredar.



“Spam dan notifikasi seperti yang Candy Crush timbulkan bisa semakin membeludak karena aplikasi ini,” ujar Nixon.



