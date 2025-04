TEMPO.CO, Jakarta - Google bersiap meluncurkan website lamaran pekerjaan baru yang akan menyediakan fasilitas pencarian dan pengelolaan lamaran kerja untuk menyaingi layanan serupa yang telah disediakan oleh LinkedIn, Greenhouse, dan Jobvite. Website Google Hire kini sudah bisa diakses di https://hire.withgoogle.com/sign-in?next=%2F.



Website ini tampaknya masih pada tahap awal pengembangan dan menunjukkan beberapa daftar pekerjaan dari DramaFever, anak usaha perusahaan film Warner Brothers. Juga sejumlah lowongan dari perusahaan rintisan Medisas, Poynt, dan SingleHop.



Baca: Google Bikin Areo, Aplikasi Terbaru Pesan Makanan



Saat dicoba berulang kali masuk ke situs Google Hire dengan Gmail, halaman menunjukkan error dan menyatakan “Your Gmail ID is not associated with an account”. ”Kami yakin bahwa situs Google Hire saat ini membatasi akses bagi orang-orang,” kata media digital gadgets.ndtv.com, 14 April 2017.



Situs teknologi axios.com melaporkan, Google kini sedang mencoba Google Hire. Layanan ini tampaknya merupakan proyek mutakhir di bawah divisi cloud yang dipimpin oleh Diane Greene.



Baca: Google Bikin Areo, Aplikasi Terbaru Pesan Makanan



Menariknya, pembukaan lowongan kerja yang menggunakan platform Google Hire tertera di situs https://www.bebop.co/, perusahaan start-up yang diakuisi oleh Google pada 2015. Bepop menggunakan Google Hire untuk mencari sejumlah pekerja IT.



Bebop adalah platform untuk membangun dan memelihara lamaran perusahaan agar mudah digunakan. Belum ada perwakilan dari Google yang memberikan komentar atas berita yang berseliweran di sejumlah situs digital ini.



GADGETS.NDTV | AXIOS | BEBOP.CO| AHMAD NURHASI