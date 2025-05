TEMPO.CO, Jakarta – Hari ini Google memasang sketsa Samaun Samadikun sebagai doodle pada halaman utamanya. Jika Anda mengarahkan kursor ke sketsa tersebut, akan tampil tulisan “Hari Lahir Samaun Sadikun Ke-85.”



Menurut laman Wikipedia, Samaun Samadikun adalah seorang insinyur, pendidik, dan ilmuwan Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang figur dosen Institut Teknologi Bandung dan pendidik yang sangat menonjol sebagai teladan. Ia lahir di Magetan, Jawa Timur, hari ini, 85 tahun yang lalu. Banyak orang menyebutnya sebagai Bapak Mikroelektrika Indonesia.



Samaun tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Elektro di ITB pada awal 1950-an. Ia kemudian memperoleh gelar master pada 1957 dan doktor pada 1971. Gelar doktornya diperoleh dalam bidang teknik elektro dari Universitas Stanford di Amerika Serikat.



Ia juga memperoleh postgraduate diploma bidang nuclear engineering dari Queen Mary, Universitas London, pada 1960. Pada 1975, ia bersama K.D. Wise menciptakan paten, US Patent No 3,888,708 yang bertajuk "Method for forming regions of predetermined thickness in silicon" di Universitas Stanford.



Samaun sempat mengabdikan diri sebagai birokrat. Ia menjabat sebagai Direktur Pembinaan Sarana Akademik DIKTI pada 1973-1978; Direktur Jenderal Energi Departemen Pertambangan dan Energi pada 1978-1983; dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 1989-1995. Setelah menjadi birokrat, ia kembali ke ITB untuk mengajar di Departemen Teknik Elektro dan meneliti di PAU Mikroelektronika.



Samaun Samadikun wafat pada 15 November 2006 dan dimakamkan sehari berikutnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenangnya, LIPI meluncurkan buku pada 11 Desember 2008. Buku tersebut berisi kumpulan tulisan orang yang dekat dengan Samaun semasa hidupnya.



TRI ARTINING PUTRI