Samsung Akan Produksi Chip untuk iPhone Baru Tahun Depan

TEMPO.CO, Seoul - Samsung Electronics akan kembali memproduksi chip untuk iPhone baru tahun depan. Sebuah kesepakatan penting terjadi setelah raksasa teknologi Korea itu kehilangan order iPhone ke saingan asal Taiwan, TSMC, pada 2013.



Menurut laporan berita pada 18 Juli, Samsung baru-baru ini membeli mesin litografi ultra violet ekstrim, peralatan manufaktur chip paling maju, untuk menghasilkan prosesor mobile tujuh nanometer khusus untuk iPhone.



Berbagai sumber mengatakan Kwon Oh-hyun, salah satu dari tiga co-CEO Samsung yang mengawasi bisnis chip dan suku cadang lainnya, memainkan peran kunci dalam meraih kesepakatan itu selama kunjungannya ke kantor pusat Apple bulan lalu.



"CEO tersebut mampu membujuk petinggi Apple dengan mengambil keuntungan dari hubungan dekat mereka pada OLED," kata sumber industri. Samsung, pembuat OLED mobile terbesar di dunia dengan pangsa pasar 95 persen, adalah pemasok tunggal OLED untuk iPhone mendatang.



Samsung adalah produsen chip utama untuk Apple hingga 2013, ketika TSMC kemudian menjadi satu-satunya pembuat chip untuk iPhone. Samsung berhasil memenangkan kesepakatan pasokan untuk iPhone tahun depan dengan mengadopsi teknologi tujuh nanometer yang lebih efisien energi dibandingkan para saingannya.



Laporan itu mengatakan Samsung akan berbagi beberapa suku cadang dari pesanan iPhone tahun depan yang telah dimonopoli oleh TSMC.



TSMC, perusahaan pengecoran chip nomor satu dunia, mengambil 50,6 persen pangsa pasar di sektor pengecoran chip global dengan pendapatan mencapai US$ 28,8 juta pada tahun 2016, diikuti oleh Global Foundry dari AS dengan 9,6 persen, dan perusahaan Taiwan UMC dengan 8,1 persen, menurut perusahaan riset pasar IHS. Samsung menguasai pangsa pasar 8,1 persen pada tahun yang sama.



Samsung berencana untuk menyelesaikan tesnya sendiri untuk mesin baru pembuatan chip segera dan mendapatkan persetujuan akhir dari Apple untuk produksi chip iPhone.





