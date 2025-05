TEMPO.CO, Seoul - Samsung telah secara permanen menghentikan produksi Galaxy Note 7. Perusahaan mengatakan hal itu kepada Engadget dalam sebuah pernyataan singkat.



Penjualan ponsel andalan itu dihentikan kemarin karena penggantian untuk ponsel yang ditarik ternyata juga bermasalah, yaitu masih terbakar dan meledak.



Tak lama setelah mulai melakukan pertukaran, model-model yang diperbarui mengalami beberapa kebakaran serius, seperti menyebabkan evakuasi dari penerbangan Southwest Airlines dan sebuah kebakaran yang mengirim pemilik asal Kentucky ke rumah sakit.



"Menjaga keselamatan pelanggan kami merupakan prioritas tertinggi, sehingga kami memutuskan untuk menghentikan penjualan dan produksi Galaxy Note 7," menurut Associated Press, seperti dikutip Engadget, Selasa 11 Oktober 2016.



Kecerobohan penarikan terjadi sejak awal dengan mencoba untuk menangani situasi secara internal tanpa mencari bantuan dari Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC) AS.



Akibatnya, akan sulit bagi konsumen untuk percaya bahwa perusahaan memperhatikan keselamatan pengguna. Terlebih, Samsung mengetahui bahwa nama Galaxy Note 7 telah dikaitkan dengan kebakaran, ledakan, dan penarikan.



Jika Anda masih menggunakan Galaxy Note 7, Anda harus segera mematikannya dan tidak menggunakannya. Meskipun Samsung belum mengeluarkan pernyataan, tidak diragukan lagi perusahaan akan berencana untuk menarik semua perangkat, baik sendiri atau melalui operator.



Jumlah pasti ponsel itu di pasar tidak diketahui, tapi Samsung telah menjual sekitar 2,5 juta ketika penarikan pertama dikeluarkan.



Setelah berbagai ulasan yang sangat kuat untuk Note 7, Samsung diharapkan akan menjual hampir 20 juta perangkat. Saham perusahaan pun turun 8 persen hari ini yang memotong nilai perusahaan US$ 17 miliar.



ENGADGET | ERWIN Z

