TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics masih menguasai pangsa pasar untuk solid state drive (SSD), yang merupakan alat penyimpanan data digital. Menurut data dari perusahaan riset IHS, Samsung memiliki 34 persen pangsa pasar hingga akhir tahun lalu.



Jumlah pendapatannya mencapai US$ 3,9 miliar atau sekitar Rp 51,8 triliun. Jumlah ini masih sekitar dua kali lebih tinggi dari pendapatan perusahaan Intel di posisi kedua dengan US$ 1,99 miliar. Sedangkan Sandisk mencatat penghasilan US$ 1,9 miliar.



"Pada tahun lalu, Samsung mulai memasarkan SSD dengan sistem teknologi baru," demikian tertulis di situs Zdnet, Selasa, 21 April 2015.



Teknologi baru ini disebut 3D V-NANS flash, yang disusun secara paralel. Ini memungkinkan sel memori menyimpan data lebih banyak dengan ruang yang sama. Saat ini, baru Samsung dan Toshiba yang memproduksi SSD dengan teknologi baru ini.



Samsung juga memperkenalkan teknologi yang disebut triple level cells, yang memungkinkan 3 bit memori tersimpan dalam satu sel.



Samsung mencatat penghasilan besar karena memiliki klien kakap seperti Apple. Apple menggunakan SSD ini untuk produknya seperti Macbooks.



Selain itu, Samsung mendekati perusahaan Silicon Valley lainnya untuk menyuplai SSD bagi data center. Perusahaan itu seperti Google dan Amazon.



Menurut prediksi IHS, samsung bakal memiliki pangsa pasar sekitar 35 persen pada tahun ini dan tahun depan. Penghasilannya bakal naik menjadi US$ 4,5 miliar dan US$ 4,9 miliar.



Menurut perhitungan, total pangsa pasar SSD tahun lalu mencapai sekitar US$ 11,58 miliar (sekitar Rp 150 triliun).



