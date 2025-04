Samsung Dikabarkan Sudah Akan Luncurkan One UI 8 Berbasis Android 16 pada Juli

TEMPO.CO , Jakarta - Samsung dikabarkan akan merilis pembaruan sistem operasi One UI 8 berbasis Android 16 pada Juli mendatang. Pembaruan ini diperkirakan akan bersamaan dengan peluncuran ponsel lipat generasi terbaru Samsung, Galaxy Z Fold7 dan Flip7.

Laporan dari SamMobile menyebutkan bahwa kedua perangkat tersebut akan langsung menjalankan One UI 8 saat diluncurkan. Informasi ini memperkuat dugaan sebelumnya bahwa Samsung telah memulai pengujian internal untuk sistem operasi terbaru tersebut. Perusahaan asal Korea Selatan ini juga dikabarkan akan melewati pembaruan versi minor seperti One UI 7.1 dan 7.1.1, dan setelahnya melompat ke One UI 8.0.