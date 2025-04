TEMPO.CO, Seoul - Samsung Electronics berencana meluncurkan Galaxy Note 8 pada 23 Agustus 2017 atau lebih awal dari biasanya pada September, sebagaimana dilaporkan The Bell pada Rabu, 12 Juli 2017.



Seorang eksekutif Samsung juga mengatakan kepada The Investor telepon seluler dengan layar yang lebih besar itu akan diresmikan pada akhir bulan depan di New York. Namun sumber itu menolak mengkonfirmasi peluncuran tanggal 23 Agustus.



Menurut berbagai sumber, Samsung baru-baru ini memutuskan memajukan peluncuran Galaxy Note 8 dan memulai penjualan ponsel itu pada September secara global.



Peluncuran yang lebih awal itu dilakukan di tengah meningkatnya spekulasi peluncuran Apple iPhone 8 bisa tertunda karena kendala pasokan beberapa bagiannya, seperti cip dan layar.



Setelah Galaxy S diluncurkan pada awal tahun ini, Samsung meluncurkan ponsel Note pada September. Peluncuran ini biasanya dilakukan pada pameran dagang IFA di Berlin untuk menandingi iPhone baru yang keluar pada semester kedua.



Phablet Note baru itu adalah penerus dari Note 7 yang bermasalah tahun lalu. Gadget ini diharapkan hadir dengan versi bahasa Inggris dari asisten kecerdasan buatan Samsung, Bixby, dan S-Pen stylus baru yang mendukung fungsi terjemahan.



Galaxy Note 8 ada kemungkinan akan memiliki tampilan layar 6,3 inci, sedikit lebih lebar dibanding layar 6,2 inci milik Galaxy S8 Plus.



