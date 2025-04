TEMPO.CO, New York City - Samsung Galaxy Note 8 resmi diluncurkan di Park Armory Avenue, New York, Amerika Serikat, Rabu malam, waktu setempat. Samsung membawa sederet spesifikasi, salah satunya ialah kamera ganda. Galaxy Note 8 menjadi smartphone pertama Samsung yang membawa kamera ganda.



"Ada juga optical stabilization ganda yang hadir untuk foto dan video," ujar Director Product Strategy Samsung Electronics Suzanne De Silva dalam peluncuran Galaxy Note 8 di New York.



Kamera ganda tersebut terdiri dari dua lensa. Satu wide angle dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f/1.7. Kamera kedua tele, 12 megapiksel dengan bukaan f/2.4. Keduanya memiliki autofocus dan optical image stabilization. Adapun kamera depannya mengusung resolusi 8 megapiksel F/1.7 dengan autofokus.



Stylus, atau S Pen, juga mengalami pembaruan. Pena digital ini memungkinkan untuk menulis memo sepanjang yang diinginkan pengguna tanpa menyalakan layar. Juga, menerjemahkan bahasa asing dan menghitung nilai tukar mata uang asing.



Samsung juga menyematkan fitur Pen Up Colorong Book. Fitur ini bisa melepas penat pengguna dengan mewarnai gambar dan langsung membagikannya kepada komunitas global S Pen bernama "Pen Up".



"Dengan sentuhan personal bisa membuat perbedaan yang besar," ujar Suzanne. Samsung mengusung layar 6,3 inci untuk Galaxy Note 8 dan infinity display yang menawarkan sensasi berbeda saat menyaksikan film maupun multi tasking.



"Anda bisa membuat short cut menggabungkan dua aplikasi yang sering digunakan," ujar Justin Denison, Senior Vice President Product Samsung Electronics, sambil memamerkan kemampuan Note 8 yang membelah layar menjadi dua bagian untuk menjalankan dua aplikasi yang berbeda. Aplikasi pesan dan google map secara bersamaan, misalnya.



Hadir dalam pilihan warna hitam, abu-abu, emas dan biru, Justin menjelaskan bahwa perangkat tersebut dimotori chipset yang dibangun dengan teknologi proses produksi 10nm. Qualcomm Snapdragon 835 untuk pasar Amerika dan Exynos 8895 di luar pasar Amerika. Besaran RAM mencapai 6 gigabita. Galaxy Note 8 juga dibekali memori internal 64GB yang dapat diperluas dengan adanya slot microSD berkapasitas hingga 256GB.



Untuk urusan keamanan, perangkat tersebut membawa solusi Samsung KnoX yang menjaga tidak hanya dari sisi hardware, tapi juga software. Perangkat tersebut juga telah mengantongi sertifikasi anti-air IP68, serta fitur wareless fast charging.



Asisten digital Bixby juga melengkapi sederet fitur menggoda yang ada pada Note 8. "Kini tersedia dalam bahasa Inggris di 200 pasar yang terus belajar dan semakin pintar setiap harinya," ujar Jonathan Wong, Director Product Marketing Samsung Electronics.



Wong menjelaskan bahwa Bixby juga dilengkapi fitur quick commands yang dapat dikustom. Sebagai contoh, dalam presentasinya, Jonathan mendemokan untuk memerintah Bixby dengan mengatakan "food photo".



Bixby akan membuka aplikasi kamera dan memilih food mode, Anda hanya perlu menekan tombol untuk menangkap gambar, selanjutnya Bixby akan menempatkan hasil foto tersebut ke dalam album foodie. Perintah lain yang didemokan Jonathan adalah "good night" di mana Bixby mengaktifkan modus "don't disturb" mengubah tampilan layar ke modus malam.



Jonathan juga memamerkan kemampuan Note 8 untuk terhubung dengan monitor, keyboard dan mouse untuk merasakan pengalaman desktop yang dimotori oleh sebuah ponsel lewat aplikasi DeX.



ANTARA