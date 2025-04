Samsung Galaxy Note 8 Dirilis: Ukuran 6,3 Inci, Kamera Ganda

TEMPO.CO, New York - Setelah berbulan-bulan bocoran, Samsung resmi meluncurkan Galaxy Note 8 dalam sebuah acara di New York City Rabu, 23 Agustus 2017. Ponsel unggulan terbaru yang dilengkapi stylus ini diharapkan tersedia untuk preorder mulai 24 Agustus.



Ponsel ini akan mulai dikirimkan pada 15 September dengan Android 7.1.1 Nougat, namun pengguna dapat berharap segera ditingkatkan versinya ke Android Oreo, yang resmi diumumkan Senin, 21 Agustus lalu. Ponsel ini dijual seharga sekitar US$ 930 sampai US$ 960, tergantung lokasi pembelian.



Galaxy Note 8 menggantikan Galaxy Note 7. Samsung sepertinya mengambil langkah hati-hati dengan Galaxy Note 8 mengingat kegagalan Galaxy Note7 karena meledaknya baterai yang menyebabkan penarikan produk. Hasil langsung dari hal ini adalah bahwa Note 8 memiliki baterai 3300mAh yang lebih kecil, yang dapat diisi baik melalui port USB-C atau tanpa kabel.



Samsung Galaxy Note 8 memiliki layar 6,3 inci Super AMOLED (resolusi 1440 x 2960, rasio aspek 18,5:9, 521 piksel per inci) dan memiliki bezel atas dan bawah minimal yang dipasarkan perusahaan sebagai Infinity. Bagi mereka yang bertanya-tanya, ini adalah layar terbesar yang pernah ada di perangkat Note.



Ponsel ini didukung oleh prosesor Exynos 8895 secara global dan Snapdragon Qualcomm 835 di AS, RAM 6GB, dan penyimpanan internal mulai dari 64GB (varian 128GB dan 256GB juga tersedia, semuanya dapat diperluas melalui slot microSD). Perangkat ini juga bersertifikasi IP68, artinya tahan debu dan air. Ponsel ini memiliki berat 195g dan dimensi fisik hadir di 162.5mm x 74.6mm x 8.5mm.



Ada dua kamera belakang dengan sensor 12 megapiksel dan stabilisasi gambar optik - satu lensa memiliki sudut lebar dengan aperture f1.7 dan autofocus dual-pixel; Lensa telephoto adalah f2.4 dan memungkinkan zoom optik 2x. Kamera depan dilengkapi sensor delapan megapiksel dan lensa autofocus f1.7. Anda juga bisa mengharapkan pemindai sidik jari biasa di bagian belakang dan pemindai iris di bagian depan.



Galaxy Note 8 tidak akan menjadi sebuah Note tanpa S Pen. S Pen tahun ini hadir dengan perbaikan bagian ujung dan perangkat lunak yang lebih baik.



VENTUREBEAT | ERWIN Z