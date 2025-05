Samsung Galaxy S6 Edge Berdesain Iron Man

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung menggandeng Marvel untuk mempromosikan ponsel cerdas andalannya Galaxy S6.



Perusahaan elektronik raksasa asal Korea Selatan itu membuat edisi terbatas Galaxy 6S, yang dikemas menyerupai tokoh kartun Iron Man, yang diterbitkan oleh perusahaan kartun terkenal itu.

"Kami senang bisa mendesain ponsel cerdas premium Galaxy S6 Edge dengan desain khusus Iron Man lewat kolaborasi dengan Marvel," kata Younghee Lee, ExecutiVe Vice President of Global Marketing, IT dan Mobile Samsung Electronics, tulis The Next Web, Selasa, 26 Mei 2015.



Menurut Lee, edisi terbatas ini akan mengadopsi kecanggihan semangat film Avenger ke dalam desain ponsel cerdas. Ini diharapkan bisa menghibur para penggemar kartun Marvel dengan pengalaman yang luar biasa.

Edisi terbatas ini akan diluncurkan di Korea Selatan, Cina dan Hong Kong mulai akhir bulan ini hingga Juni nanti.



Peluncuran edisi terbatas ini dilakukan bersamaan dengan perayaan peluncuran film Avengers: Age of Ultron, yang mendapatkan banyak penonton di sejumlah negara sehingga dikategorikan film blockbuster.



Ponsel ini didesain dengan warna merah dan nuansa keemasan, yang merupakan warna dari tokoh kartun ini. Lalu ada desain antarmuka yang juga disesuaikan dengan tema ini.



Samsung juga membuat pengecas nirkabel dengan kemasan yang mirip salah satu properti tokoh kartun itu.



THENEXTWEB | BUDI RIZA