TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge resmi masuk Indonesia. Presiden Samsung Electronic Indonesia Jaehoon Kwon memperkenalkan ponsel terbaru di seri Galaxy S untuk Indonesia itu, di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016.

"Dengan bangga kami memperkenalkan Next Galaxy yang akan membantu Anda menembus batasan dan mengantarkan Anda ke level kehidupan selanjutnya," kata Jaehoon Kwon.



Marketing Director IT and Mobile Samsung Electronic Indonesia Vebbyna Kaunang mengatakan kedua ponsel Galaxy S terbaru diciptakan berdasarkan keinginan pengguna yang terus didengarkan oleh Samsung. "Kami tidak lelah berinovasi, dan dengan inovasi kami menjawab keinginan konsumen," ujarnya.



Ia menjelaskan selama berbulan-bulan tim riset dan pengembangan Samsung bekerja untuk menciptakan teknologi lebih baik dalam produk Samsung, terutama dalam penggabungan material logam dan kaca. Juga perbaikan pada kamera yang dibuat lebih tipis hingga hampir sejajar dengan casing atau tubuh belakang ponsel.



"Kami tetap memperhatikan kenyamanan dengan membuatnya terasa tipis dan ringan. Tetapi dengan ukuran inci tetap besar."



Kedua ponsel secara resmi ditawarkan Samsung melalui pemesanan online atau pre-order melalui situs e-commerce Dinomarket dan 17 bank. Masa pemesanan online dibuka Samsung terhitung 26 Februari hingga 13 Maret 2016 dengan beragam panawaran bonus dan pilihan pembayaran.



Ponsel Galaxy S7 ditawarkan dengan harga Rp 8.999.000 sedangkan Galaxy S7 Edge ditawarkan dengan harga Rp 10.499.000. Kedua ponsel ditawarkan dengan potongan harga dan serangkaian bonus pada pembelian masa pre-order.



Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge dibedakan pada ukuran layar. Galaxy S7 memiliki layar berukuran 5,1 inci sedangkan Galaxy S7 Edge memiliki layar berukuran 5,5 inci. Perbedaan kedua atas ponsel ini adalah pada kemampuan baterai.



Samsung Galaxy S7 dilengkapi dengan baterai 3.000 mAh sedangkan Galaxy S7 Edge diberikan baterai lebih besar dengan kemampuan 3.600 mAh. Keduanya ditanamkan RAM sebesar 4 gigabita yang diklaim akan memperlancar penggunaan ponsel untuk bermain game.



Kedua ponsel memiliki ruang penyimpanan internal 32 gigabita dan 64 gigabita. Sedangkan penyimpanan eksternal bisa diperbesar hingga 200 gigabita dengan kartu memori MicroSD. Kedua ponsel menggunakain Android 6.0 Marshmallow dengan prosesor Exynos 8890.



Masing-masing ponsel dibenamkan kamera utama 12 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Sedangkan pada sisi layar digunakan Quad HD Super Amoled display.



Samsung menambahkan fitur berupa Fingerprint sensor, water resistant atau tahan air selama 30 menit di kedalaman 1,5 meter dengan teknologi IP 68 dan layar Always On Display.



MAYA NAWANGWULAN