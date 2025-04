Samsung Galaxy S8 Andalkan Kamera Multiframe

TEMPO.CO, New York - Kamera menjadi salah satu keunggulan ponsel cerdas Samsung Galaxy S8 yang resmi diluncurkan di New York, AS, Rabu, 29 Maret 2017. Meski secara megapixel tak berubah dibanding pendahulunya, tapi kamera di ponsel baru diklaim memiliki banyak keunggulan.



"Kamera kami didesain untuk mampu menangkap momen favorit. Dengan sensor piksel ganda, perangkat melangkah lebih jauh untuk menangkap banyak foto," ujar Senior Vice President Strategi Produk Samsung Justin Denison. "Multi frame prosesor memungkinkan Anda dapat menangkap banyak gambar."



Samsung Galaxy S8 dan Samsung Galaxy S8+ memiliki kamera depan dengan resolusi 8MP dan kamera belakang Dual Pixel 12MP. Perangkat tersebut juga dibekali sertifikasi IP68 sehingga memungkinkan pengguna mengambil gambar hingga 1,5 meter di bawah permukaan air selama 30 menit.



Perbaikan-perbaikan lain pada Samsung Galaxy S8 dibandingkan model tahun lalu antara lain :



• Kamera depan 8 MP lebih rinci dengan otofokus yang lebih cepat.



• Kamera belakang tetap 12MP namun Samsung menjanjikan pengambilan foto dengan peningkatan ketajaman dan kontras.



• Prosesor baru – CPU (central processing unit) dikalam 10 persen lebih bertenaga dan GPU (graphics processing unit) meningkat 21 persen. Pergeseran ke teknologi chip nonometer 10 juga membuat Samsung Galaxy S8 lebih hemat energi.



• Sebuah pemindai mata yang memungkinkan "eye-prints" digunakan sebagai alternatif identitas selain sensor sidik jari.



• Sebuah aplikasi baru Samsung Connect yang dapat digunakan untuk mengendalikan beragam peralatan di rumah pintar.



BBC | GIZMODO| HOTMA SIREGAR