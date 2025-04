Samsung Galaxy S8 Diluncurkan, Ada 3 Hal yang Mengecewakan

TEMPO.CO, Jakarta – Raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung, resmi meluncurkan perangkat premiumnya yang telah lama dinanti-nanti: Galaxy S8 dan S8+. Peluncuran dilakukan di New York, yang disiarkan secara live-streaming, Selasa, 28 Maret 2017.



Meski memiliki sejumlah keunggulan (baca di sini), ponsel pintar terbaru Samsung ini dianggap memiliki sejumlah hal yang mengecewakan. Menurut Cnet, inilah kekurangan tersebut:



1. Kamera

Jika Anda berharap Galaxy S8 dan S8 Plus mendapatkan update kamera besar, Anda akan kecewa. Ponsel baru ini memiliki kamera yang sama persis seperti Galaxy S7, 12 MP dengan f/1.7 aperture. Samsung memang menambahkan pengolahan gambar yang lebih baik, tapi hal ini diprediksi tidak cukup untuk bersaing dengan sistem dual-kamera di ponsel seperti iPhone 7 Plus dan LG G6.



2. Baterai

Jangan berharap tambahan jam penggunaan dari ponsel ini baru. Baterai pada S8 dan S8 + memiliki ukuran yang sama (bahkan sedikit lebih kecil) dari pendahulunya, yakni 3.000 mAh dan 3.500 mAh. Konsumen juga masih menanti apakah baterai ponsel baru ini akan bermasalah seperti pendahulunya, yang mudah terbakar sehingga memicu penarikan besar-besaran ponsel dari pasar. Yang juga cukup memprihatinkan, dengan pemakaian prosesor Qualcomm Snapdragon 835 baterai yang dipakai terkesan cepat loyo.



3. Asisten Pribadi Bixby

Microsoft memiliki Cortana, Google memiliki Assistant, Apple memiliki Siri, Amazon memiliki Alexa, dan sekarang Samsung memiliki Bixby. Galaxy S8 menyediakan tombol tersendiri yang didedikasikan Bixby. Namun kehadirannya tak terlalu memikat. Fitur ini bekerja dengan segelintir aplikasi Samsung, tidak cerdas dalam menemukan informasi secara online, dan terlibat bahwa Google Asisten sudah jauh lebih baik melakukannya. Bila melihat pesaingnya, Bixby terasa seperti fasilitas yang masih beta dan bukan jenis asisten pribadi canggih kita harapkan untuk melihat pada 2017.



CNET | NS