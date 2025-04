Samsung Galaxy S8 Mulai Dijual 21 April, LG G6 pada 10 Maret

TEMPO.CO, San Francisco - Beberapa bocoran mengenai ponsel andalan Samsung berikutnya, Galaxy S8, terus bermunculan, dan saat ini muncul bocoran tentang tanggal peluncuran ponsel itu, sebagaimana dilaporkan The Verge hari ini.



Menurut laporan dari ET News yang mengutip sebuah "pejabat tinggi untuk penyedia jaringan seluler", Samsung akan mulai menjual Galaxy S8 di seluruh dunia pada tanggal 21 April.



Bocoran ini menyusul kabar peluncuran ponsel itu yang akan digelar di New York pada 29 Maret, sebagaimana dilaporkan berbagai media.

Peluncuran pada 28 Maret itu akan menghadirkan dua Galaxy baru, yaitu Galaxy S8 dan Galaxy S8+. Galaxy S8 dilaporkan memiliki layar 5,7 inci, sedangkan yang kedua memiliki layar 6.2 inci.



Kedua perangkat bakal menggunakan prosesor unggulan Snapdragon 835, RAM 4GB, dan kamera belakang 12 megapiksel di masing-masing perangkat. Spesifikasi lainnya dikabarkan termasuk fungsi pemindai iris untuk Galaxy S8+ (pertama kali terlihat pada Note 7 yang bermasalah) dan standar IP68 anti debu dan air pada kedua perangkat.



Fitur baru utama dari Galaxy S8 tampaknya adalah desain tanpa tombol dengan bezel ramping dan sudut bulat.



Laporan baru dari ET News juga mengklaim bahwa perangkat LG berikutnya, G6, akan mulai dijual pada tanggal 10 Maret.



Perangkat itu akan diresmikan di Mobile World Congress dalam waktu beberapa hari ke depan, dan diperkirakan ponsel itu akan dilengkapi dengan sistem kamera ganda wide-angle dan layar 5.7 inci dengan aspek perbandingan 18:9. LG G6 dan Galaxy S8 kemungkinan akan bersaing di ceruk pasar yang tak jauh berbeda.



THE VERGE | ERWIN Z