Samsung Galaxy S9 Bakal Dirilis Januari untuk Saingi iPhone 8

TEMPO.CO, Seoul - Ponsel unggulan Samsung Electronics mendatang, Samsung Galaxy S9, kemungkinan akan meluncur lebih awal dari biasanya, mungkin pada bulan Januari, The Bell melaporkan pada Kamis 31 Agustus 2017 sebagaimana dikutip The Investor.



Peluncuran ponsel lebih awal tersebut kabarnya terkait erat dengan strategi Samsung untuk mempertahankan penjualan ponsel andalannya terhadap ponsel Apple mendatang, iPhone 8, pada akhir tahun ini.



Laporan tersebut mengatakan pengiriman panel OLED Samsung Display akan dimulai pada bulan November, dua bulan lebih awal dibandingkan S8 yang pengiriman layarnya dimulai pada bulan Januari tahun ini sebelum peluncuran ponsel itu di bulan Maret.



Panel layar biasanya dikirim lebih awal dari komponen lain seperti modul kamera dan casing. Setelah pengiriman panel, dibutuhkan sekitar dua sampai tiga bulan untuk perakitan seluruh ponsel.



S8 diluncurkan pada tanggal 29 Maret, sekitar tiga bulan setelah pengiriman panel. Sementara peluncuran global dilakukan pada 21 April.



Berdasarkan jadwal perakitan, S9 sangat mungkin untuk meluncur akhir Januari sebelum diluncurkan secara global pada pertengahan Februari.



Laporan tersebut mengatakan bahwa para pembuat komponen telah memperkirakan peluncuran lebih awal dari Samsung Galaxy S9 mengingat pengembangan panel dimulai pada bulan April tahun lalu, tiga sampai empat bulan lebih awal, dengan nama proyek "Star".



