TEMPO.CO, Jakarta - Meski saat ini tak semeriah pasar ponsel pintar, Samsung Indonesia tetap optimistis pasar tablet masih ada. Buktinya, Samsung memboyong Galaxy Tab A 2016 dengan S-Pen di Jakarta, Selasa, 22 November 2016. Pasar yang disasar adalah generasi muda yang dinamis dan kreatif.



“Tablet layar besar masih dibutuhkan konsumen karena bisa menunjang aktivitas dan produktivitas. Apalagi dilengkapi dengan S-Pen,” kata Denny Galant, Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronic Indonesia dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa, 22 November 2016.



Samsung mengklaim, berdasarkan penelitian Princeton University dan University of California di Los Angeles, Amerika Serikat, mahasiswa yang mencatat materi perkuliahan dengan menulis langsung memiliki performa lebih baik ketimbang yang mencatat dengan mengetik.



Beberapa penelitian lain juga menyatakan bahwa mencatat dengan cara menulis memudahkan kerja otak untuk mencerna informasi lebih baik sehingga lebih mudah memicu munculnya ide-ide baru dan cemerlang. Karena itu, Samsung menghadirkan S-Pen pada Galaxy Tab A 2016.



“Berangkat dari apa yang dibutuhkan konsumen terhadap sebuah tablet, hari ini, kami hadirkan Galaxy Tab A 2016 dengan fitur S-Pen yang canggih. Fitur yang menjadi unggulan adalah translate dan GIF Animation,” ucap Denny.



Samsung Galaxy Tab A 2016 dengan S-Pen memiliki luas layar 10,1 inci, berat 560 gram, dan baterai dengan kapasitas 7.300 mAh yang bisa bertahan hingga 13 jam. Hal ini memungkinkan pengguna terus aktif melakukan semua kegiatannya sepanjang hari.



S-Pen pada tablet ini memiliki fungsi tak jauh berbeda dari S-Pen yang ada pada ponsel Galaxy Note. Fitur yang dibawa pada Air Command, antara lain Translate, untuk memudahkan pengguna untuk mengerti bahasa asing, dan GIF Animation, untuk menciptakan konten yang lebih menarik dan “hidup” dengan teknik yang sangat sederhana. Durasi yang disediakan untuk GIF Animation adalah 15 detik.



Layar Galaxy Tab A 2016 menggunakan teknologi WUXGA dengan resolusi 1920x1200 piksel TFT. Di bagian dalam, Samsung membenamkan prosesor Exynos 7870 octa-core 1,6 GHz dengan RAM 3 GB dan penyimpan internal 16 GB yang bisa diperbesar berkat tersedianya slot Micro-SD.



Selain dilengkapi dengan koneksi nirkabel, seperti Wi-Fi dan Bluetooth 4.2, Samsung menyediakan slot kartu SIM yang kompatibel dengan koneksi 4G LTE. "Koneksi 4G yang ada di tablet ini kompatibel dengan layanan 4G LTE semua operator di Indonesia," ujar Denny.



Untuk harga Samsung Galaxy Tab A 2016 dengan S-Pen di pasar Indonesia, Samsung melepas tablet ini dengan harga Rp 4,799 juta.



FIRMAN