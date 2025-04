TEMPO.CO, Seoul - Samsung menggandeng Speedo International untuk membuat aplikasi Speedo On. Fungsinya, merekam aktivitas para perenang. Aplikasi ini akan terhubung dengan Gear Sport dan Gear Fit2 Pro milik Samsung, yang telah tersertifikasi 5 ATM (tahan air hingga 50 meter).



"Kami melihat kebutuhan konsumen untuk memonitor mereka dalam berbagai aktivitas olahraga, termasuk di dalam air. Kami sangat antusias terhadap hal ini," kata Kiseon Kim, Vice President of Wearable Product Strategy Tim di Mobile Communications Business Samsung Electronics, seperti dikutip dari laman berita CNET.



Kim menjelaskan, aplikasi Speedo On mengukur metrik renang, termasuk jumlah lap, waktu, dan jenis stroke. Tujuannya, agar mudah memantau pencapaian renang, baik untuk atlet maupun pribadi.



Baca: Samsung Galaxy S9 Bakal Dirilis Januari untuk Saingi iPhone 8



Aplikasi ini akan disematkan dalam dua perangkat siap pakai (wearable device) Samsung, yakni Gear Fit2 Pro dan Gear Sport. Gear Fit2 Pro adalah smart band ergonomis terbaru yang bisa memantau detak jantung secara real time dan berfungsi sebagai GPS. Adapun Gear Sport merupakan smart watch. Kedua perangkat ini tahan air.



Speedo On juga bisa terkoneksi dengan Samsung Health, aplikasi kebugaran Samsung. Aplikasi ini dikembangkan agar bisa interaktif dengan pengguna. Aplikasi ini bisa memberikan saran yang harus dilakukan agar bisa mengembangkan cara berenang.



Baca: Samsung Galaxy Note 8 dan LG V30 Diluncurkan Bersamaan di Korea



Simak artikel menarik lainnya tentang Samsung hanya di kanal Tekno Tempo.co.



CNET | AMRI MAHBUB