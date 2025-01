Samsung Kenalkan Inovasi Vision AI, Bawa Lima Fitur Baru untuk Smart TV

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics memperkenalkan Samsung Vision AI dalam ajang Consumer Electronics Show (CES) 2025 First Look pada Senin, 6 Januari 2025. Inovasi terbaru ini diklaim membawa kemajuan signifikan untuk sektor hiburan dan gaya hidup. Samsung memperkenalkan lima fitur unggulan beberapa produk smart TV, mencakup Neo QLED, OLED, QLED, dan The Frame.