Samsung Kenalkan Varian Galaxy S6 di Pameran MWC

TEMPO.CO, Barcelona - Perusahaan teknologi Korea Selatan, Samsung, mengumumkan varian telepon pintar Galaxy S6 dan S6 Edge di pameran Mobile World Congress, di Barcelona, Spanyol. Keduanya merupakan produk premium yang mengunggulkan rancangan.



“Rancangan baru Galaxy S6 dan S6 Edge menciptakan standar baru dalam dunia mobile,” ujar Chief Executive Officer dan Head of IT and Mobile Communications Division Samsung Electronics J.K Shin melalui siaran tertulis, Senin, 2 Maret 2015.



Desain keduanya menghadirkan konsep minimalis dengan ketebalan 6,8 milimeter pada Galaxy S6. Kerabatnya sedikit lebih tebal, yaitu 7 milimeter. Galaxy S6 Edge menawarkan penampilan unik dengan layar melengkung yang membentang hingga ke bagian tepi.



Bahan utamanya terbuat dari metal dan kaca. Teknologi yang digunakan pada layarnya adalah Corning Glass 4.



Sensor kamera yang dibenamkan beresolusi 16 megapiksel untuk kamera utama, sedangkan kamera depannya 5 megapiksel.



Fitur yang diunggulkan pada kamera antara lain High Dynamic Range, Smart Optical Image Stabilization dan IR Detect White Balance. Untuk akses yang cepat dari menu utama, pengguna dapat menggunakan fitur Quick Launch. Kecepatan aksesnya diklaim hanya 0,7 detik.



Baterai juga merupakan aspek yang diunggulkan Galaxy S6 dan S6 Edge. Pengisian daya pada kedua ponsel tersebut diklaim 1,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan seri Galaxy S5. "Dalam waktu pengisian selama 10 menit dapat menyediakan untuk 4 jam,” kata Shin.



Terdapat aplikasi pembayaran Samsung Pay pada varian produk yang ditawarkan. Kehadiran Samsung memperketat kompetisi aplikasi berbau e-commerce yang hadir lewat gadget. Kompetitor utama Samsung, Apple, lebih dulu menyematkan aplikasi serupa Apple Pay lewat iPhone 6 dan iPhone 6 Plus.



Aplikasi pembayaran ini dilengkapi oleh berbagai bentuk perlindungan yang terdiri atas pemindaian sidik jari, near field communication (NFC), dan magnetic secure transmission (MST). “Samsung Pay baru akan diluncurkan di Amerika Serikat pada paruh kedua tahun ini,” ucap Shin.



Situs BBC mengungkapkan Galaxy S6 dan S6 Edge siap dipasarkan secara global mulai 10 April. Samsung masih merahasiakan berapa harga masing-masing per unitnya.



BBC | SATWIKA MOVEMENTI