TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi raksasa asal Korea Selatan, Samsung Electronics, bakal meluncurkan layanan pembayaran mobile untuk jam tangan pintar. Samsung bakal menggunakan teknologi Near Field Communication (NFC) untuk layanan ini. Ini teknologi serupa yang juga digunakan Apple pada jam tangan pintarnya.



"Layanan ini akan diluncurkan pada semester kedua tahun ini," demikian ditulis Korea IT Times, Senin, 8 Juni 2015. Samsung memiliki sejumlah produk jam tangan pintar dengan bentuk berbeda, misalnya Samsung Gear S.



Menurut Samsung, layanan ini akan menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra pembayaran. Layanan pembayaran menjadi sasaran ekspansi bisnis perusahaan teknologi karena dinilai memiliki potensi bisnis yang besar.



Apple, Samsung, dan Google menggunakan kemampuan teknologinya untuk mendesain layanan pembayaran, yang secara tradisional merupakan lahan bisnis kalangan perbankan.



Meski menguasai teknologi, ketiga perusahaan ini tetap perlu menggandeng perusahaan perbankan dan keuangan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran para pengguna gadget mereka.



KOREA IT TIMES | BUDI RIZA