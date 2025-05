TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan kartu microSD yang semakin besar mendorong manufaktur produk teknologi, Samsung Electronics, berinovasi dengan produk terbaru. Produk ini disebut mampu bertahan jika terendam air laut yang korosif hingga 72 jam, atau 48 jam lebih lama dari produk sebelumnya.



Samsung meluncurkan dua jenis kartu penyimpan data, yaitu New SD dan microSD. Keduanya diklaim memiliki kemampuan transfer data yang cepat.



Kategori pertama terdiri atas dua seri. Seri pertama adalah PRO Plus yang memiliki kemampuan menulis dan membaca data mencapai 95 megabita per detik dan 90 megabita per detik. Keduanya memiliki kapasitas menyimpan 32 gigabita dan 64 gigabita serta mampu menyimpan file video berkualitas 4K UHD berdurasi 110 menit. Ini setara dengan 490 menit video Full HD.



Seri kedua adalah EVO Plus yang juga terdiri atas versi SD dan microSD. The EVO Plus memiliki kemampuan membaca dan menyimpan yang lebih rendah, yaitu 80 megabita dan 20 megabita. Versi ini berkapasitas penyimpanan 32, 64, dan 128 gigabita.



Kedua jenis produk ini diklaim memiliki karakteristik anti-air, anti-temperatur, anti-sinar X-ray, anti-getaran, dan anti-magnet.



ANDROID AUTHORITY | BUDI RIZA