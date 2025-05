Samsung Masih Rajai Pasar Smartphone

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics melampaui Apple Inc sebagai manufaktur pembuat smartphone terbanyak pada kwartal pertama tahun ini.



Samsung dikabarkan mengapalkan 83,2 juta smartphone ke berbagai dunia. Ini setara dengan penguasaan pangsa pasar sebanyak 24 persen, atau turun dari tahun sebelumnya sebanyak 31 persen.



Namun, pangsa pasar Samsung Electronics ini, yang dikenal dengan ponsel cerdas teranyar Galaxy S6 dan S6 Edge, masih di atas pangsa pasar Apple yang tercatat sebesar 18 persen naik dari 15 persen pada periode sebelumnya.



"Kinerja Samsung secara global telah stabil dan kembali menempati posisi puncak sebagai manufaktur gadget," kata Neil Mawston, direktur eksekutif Strategy Analytics.



Pangsa pasar Apple ini, yang dikenal dengan seri iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, setara denga 61,2 juta unit smartphone pada kwartal pertama ini.



Menurut blog dari Strategy Analytics, pengapalan smarphone secara global naik 21 persen pada kuartal pertama ini. Ini setara dengan 345 juta unit.



Meski naik cukup besar dari kwartal sebelumnya, ini merupakan penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencatat pengapalan smartphone mencapai 33 persen.



"Ini karena kebutuhan pasar di AS, Eropa, dan Cina semakin terpenuhi," demikian tertulis di blog perusahaan itu.



Pabrikan Lenovo-Motorola bertengger diperingkat ketiga dengan pangsa pasar 5 persen. Ini menunjukkan penurunan dari sebelumnya 7 persen. Lenovo mengalami hambatan pada pasar Cina khususnya untuk kategori smartphone berteknologi LTE atau 4G.



Sedangkan Motorola juga mengalami kesulitan berekspansi di pasar Amerika Utara dan India.



Posisi keempat ditempati Huawei, yang mengapalkan sekitar 17,3 juta unit smartphone. Ini setara dengan 5 persen pangsa pasar. Tidak seperti Lenovo, Huawei berekspansi dengan cepat di Cina dan Afrika.

BUSINESS INSIDER | BUDI RIZA