Samsung Pay Bakal Diluncurkan Gratis?

TEMPO.CO, Seoul -- Manajemen Samsung Electronics, yang baru saja meluncurkan layana pembayaran digital bersamaan dengan peluncuran telepon selulerl anyar Galaxy S6, membuat keputusan penting soal biaya layanan ini.



Menurut harian Business Korea, manajemen memutuskan untuk tidak mengutip biaya untuk penggunaan layanan ini baik dari pengguna maupun rekanan perbankan.



"Ini untuk mempercepat dominasi perusahaan pada layanan pembayaran digital yang tumbuh sangat pesat, baik di Korea Selatan maupun di Amerika Serikat," demikian tertulis di Business Korea.



Dengan strategi ini, manajemen Samsung berencana untuk mempercepat ekspansi ke pasar baru untuk layanan mobile payment. Sebelumnya sempat muncul rencana untuk mengenakan biaya sekitar 0,0015 persen bagi penggunaan layanan ini.



Saat ini, Samsung telah menjalin kerja sama dengan kalangan perbankan penyedia kartu kredit seperti Shinhan Card, Samsung Card, KB Card, Hyundai, Lotte Card, NH Card, Woori Card, Hana Card, and BC Card.



Menurut sumber Business Korea, strategi ini diambil untuk memenangkan kompetisi dari kompetitor utamanya yaitu Apple, yang juga memiliki layanan Apple Pay.



Layanan Samsung Pay ini menggunakan tiga teknologi yaitu Near Field Communication, Magnetic Secure Transmission dan bar-code untuk mobile payment. Sementara Apple Pay berbasis NFC saja.



Menurut Shin Jong-kyun, President IT and Mobile Division Samsung, pasar pembayaran berbasis NFC barus mencapai 10 persen. Sedangkan pembayaran berbasis magnetic mencapai 90 persen.



"Saya berharap Samsung Pay bisa digunakan lebih luas dibandingkan Apple Pay karena mengkombinasikan beberapa teknologi secara bersamaan," kata Shin.



Samsung juga dikabarkan bakal memperkenalkan layanan kartu hadiah dan kupon digital untuk meraup pendapatan lebih banyak.



BUSINESS KOREA | BUDI RIZA