Samsung Pay Dongkrak Penjualan Galaxy, Ini Sebabnya

TEMPO.CO, Seoul - Sistem pembayaran mobile milik Samsung Electronics, Samsung Pay, membantu perusahaan itu melebihi target penjualan dua perangkat Galaxy terbarunya: Note5 dan S6 Edge Plus di Korea Selatan. Pejabat di operator lokal mengatakan, Minggu, 23 Agustus 2015, perangkat itu telah menerima "ulasan yang sangat positif" dari pelanggan yang menggunakan model sebelumnya.



"Samsung Pay menarik perhatian pelanggan lokal. Saya pikir titik kuncinya cara Samsung meningkatkan stabilitas sistem tersebut," kata pejabat di KT, operator seluler nomor dua terbesar di Negeri Ginseng. Samsung menggandeng lebih dari 10 penerbit kartu lokal untuk meningkatkan sistem Pay. Penjualan gabungan dua ponsel Samsung itu disebut melampaui 100 ribu dalam tiga hari setelah peluncuran lokal mereka.



"Penjualan rata-rata gabungan setiap hari mencapai sekitar 25.000. Jumlah tersebut jauh di atas penjualan ponsel Note 4 dan Note Edge yang diperkenalkan pada bulan September tahun lalu. Keputusan Samsung untuk merilis Note dan Galaxy baru beberapa bulan menjelang debut internasional mereka ternyata memiliki dampak yang baik," kata seorang pejabat di SK Telecom.



Samsung menolak mengomentari angka penjualan perangkat terbarunya. Keputusan perusahaan menurunkan harga kedua model dianggap faktor lain untuk melanjutkan penjualan yang solid, kata analis. Samsung melewatkan pameran teknologi IFA untuk memperkenalkan model barunya. Samsung memilih New York untuk mengungkapkan kedua model itu dalam upaya mendapat pijakan menjelang peluncuran produk baru Apple.



Harga Note5 dengan kapasitas penyimpanan 32 gigabita adalah 890 ribu won atau sekitar Rp 10,3 juta tanpa subsidi operator. Sedangkan harga Edge Plus 940 ribu won atau sekitar Rp 10,87 juta, harga eceran terendah sejak Samsung mulai menjual telepon seluler berlayar besar. "Operator lokal meluncurkan kampanye promosi yang agresif dan ini faktor positif lain untuk Samsung," ujar seorang pejabat di LG Uplus.

Menurut pejabat LG Uplus itu, pelanggan yang membayar biaya bulanan tertinggi yang ditetapkan masing-masing operator dapat membeli Note5 atau Edge Plus di bawah 500 ribu won. Sementara baru-baru ini Samsung mengumumkan kuartal kelima penurunan laba berturut-turut karena kinerja yang mengecewakan dari Galaxy S6 dan S6 Edge. Kedua model gagal menarik konsumen yang berharap peningkatan besar seperti fungsi kamera.



ERWIN Z | KOREATIMES