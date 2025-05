Samsung Pay Perluas Dukungan di AS Tahun Depan

TEMPO.CO, Chicago - Samsung Electronics Co akan memperluas layanan pembayaran mobile di Amerika Serikat tahun depan. Layanan ini memungkinkan pengguna berbelanja online dan dengan lebih banyak ponsel yang mendukung dompet elektronik itu.



“Ponsel Samsung yang berharga lebih murah kemungkinan akan mulai menawarkan dompet mobile itu pada tahun depan," ujar Thomas Ko, manajer co-general global Samsung Pay, dalam wawancara dengan Reuters.



Layanan itu dimulai di Korea Selatan pada hanya segelintir ponsel high-end Samsung, termasuk Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6, dan S6 Edge Plus. “Ketersediaan handset dari Samsung Pay yang lebih luas serta dukungan pembayaran online akan segera datang," katanya. Dia tidak mengomentari negara-negara lain tempat Samsung Pay akan diperluas.



Samsung Pay telah memimpin atas rival utamanya, Apple dan Android, dengan meluncurkan layanan di AS pada 28 September dengan teknologi yang banyak digunakan di sebagian besar toko. Apple Pay dan Android Pay mengharuskan pengecer memasang peralatan baru.



Dengan menerima pembayaran online, Samsung Pay akan bersaing dengan rival yang sudah mapan, PayPal Holdings Inc, serta pendatang baru, seperti Visa Checkout dari Visa Inc. Sistem dompet mobile berupaya menemukan pasar di Amerika Serikat, yang juga lebih lambat dari Eropa dan Asia untuk mengadopsi teknologi seperti kartu kredit yang tertanam dengan microchip.



“Samsung Pay sudah menjadi dompet mobile yang paling banyak diterima di Amerika Serikat karena kompatibel dengan terminal kartu kredit baru dan lebih tua, serta tidak memerlukan pengaturan khusus dengan pengecer,” kata Ko. Misalnya, pembeli di Wal-Mart Stores Inc atau Target Corp dapat membayar dengan hanya melambaikan smartphone mereka yang memiliki aplikasi itu.



Sebaliknya, Apple Pay yang diluncurkan pada September 2014, mengharuskan pengecer memasang peralatan baru yang mendukung near-field communication (NFC) yang kompatibel dengan layanannya. Hal itu telah menghambat penerimaan yang lebih luas, kata konsultan.



"Bagi Samsung, bergerak secara online bisa menjadi langkah yang cerdas," ujar James Wester, direktur riset pembayaran global IDC Financial Insights. "Ini akan membantu mereka membangun kebiasaan pelanggan, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan ketika konsumen AS bertransaksi di toko-toko."



Meskipun Samsung Pay adalah dompet mobile yang paling banyak diterima, adopsi pelanggan tetap menjadi rintangan karena banyak pembeli merasa kesulitan menggunakan layanan ini dibandingkan menggesekkan kartu kredit yang lebih mudah. Samsung Pay memiliki rata-rata delapan transaksi per pengguna AS dalam empat minggu pertama peluncurannya, ujar perusahaan pada Oktober silam.



CHANNELNEWSASIA | ERWIN Z