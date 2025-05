TEMPO.CO, Los Angeles - Samsung Electronics menawarkan pemilik iPhone di Amerika Serikat menguji ponsel Galaxy terbarunya selama 30 hari dengan biaya US$ 1. Dengan langkah itu, Samsung berharap dapat mengganggu dominasi Apple di pasar high-end Amerika.



Promosi ini memungkinkan pemilik iPhone memilih Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge, atau Galaxy S6 Edge+ tanpa memiliki kewajiban dengan operator yang ada. Setelah sebulan, mereka tinggal mengembalikannya. "Atau, jika telepon terasa sesuai, dapat melanjutkan dan meng-upgrade," demikian pernyataan Samsung.



Secara umum, Android telah kehilangan pijakan terhadap Apple di segmen high-end pasar smartphone AS sejak iPhone 6 dan iPhone 6 Plus diluncurkan tahun lalu.



Untuk memberi Galaxy Note 5 dan Galaxy S6 Edge+ ruang bernapas sebelum iPhone baru tiba, Samsung meluncurkan perangkat lebih awal dari pendahulunya. Dengan promo bertema "Ultimate Test Drive", perusahaan saat ini mencoba membangun momentum lebih.



Sulit membayangkan dampak promo ini. Meskipun dua pendatang baru dan Galaxy S6 Edge adalah produk hebat, Apple diperkirakan akan menghadirkan iPhone baru dalam waktu kurang dari tiga minggu.



Untuk saat ini, program promo itu hanya akan tersedia di AS. Samsung di Inggris dan Jerman tidak menjawab pertanyaan apakah promo tersebut akan diluncurkan di Eropa juga.



ERWIN Z | PCWORLD