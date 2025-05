Samsung S6 dan Edge Diprediksi Laris, Belanda yang Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Samsung Electronics mengatakan perusahaan telah menerima pesanan dalam jumlah besar untuk dua varian terbarunya, yaitu Galaxy S6 dan edge.



Menurut seorang eksekutif yang enggan disebutkan namanya, animo yang besar ini datang dari sejumlah perusahaan telekomunikasi di beberapa negara.



"Ini pesanan rekor, mencapai sekitar 15 juta untuk S6 dan 5 juta untuk S6 Edge," kata pejabat ini kepada Korea Times.



Belanda menjadi negara pertama yang diutamakan Samsung untuk menerima dua varian terbarunya ini. Untuk versi S6 32 gigabita, Samsung mematok harga sekitar Rp 9,8 juta. Sedangkan S6 Edge dijual pada harga sekitar Rp 11,9 juta.



Dalam penjelasan ke media pada ajang Mobile World Congress, CEO Samsung Electronics Mobile Shin Jong-kyun, mengatakan permintaan untuk kedua produk jauh lebih baik dibandingkan versi S5. "Permintaannya besar nih," kata Shin.



Setelah mengalami kehilangan pangsa pasar secara global pada tahun lalu, Samsung berencana melakukan promosi besar-besaran. Ada sejumlah insentif bagi perusahaan telekomunikasi dan konsumen. Ini untuk memperbesar pasar sebelum diluncurkannya ponsel cerdas Apple berikutnya pada akhir tahun nanti.



Menurut analis Mark C. Newman dari Bernstein Research di Hong Kong, penjualan Galaxy S6 dan Edge bakal melebihi perkiraan.



"Ini karena prosesor, memori, dan layarnya menunjukkan kelebihan tersendiri, kata Newman dalam laporan tertulisnya.



Lee Min-aah, analis dari HI Investment di Korea Selatan, mengatakan dua varian ini berbeda dengan ponsel iPhone.



"Tidak aneh, permintaannya menjadi tinggi," kata Lee. "Namun, kuncinya tetap pada harga yang kompetitif."



Kedua varian ini memiliki spesifikasi umum: OLED QHD 5,1 inci, resolusi 2.560 x 1.440 (atau 557 piksel per inci), layarnya dilapisi Corning Gorilla Glass 4, dengan prosesor Exynos 7420 yang berjalan pada sistem operasi teranyar Google, yaitu Lollipop.



Kedua varian ini memiliki kapasitas penyimpanan 32, 64 dan 128 gigabita, dengan memori 3 gigabita, dan kamera 16 megabita yang menggunakan stabilisasi gambar.



KOREA TIMES | BUDI RIZA