TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics, perusahaan manufaktur raksasa asal Korea Selatan, mengubah ukuran tablet Galaxy Tab S2, yang bakal diluncurkan pada paruh kedua tahun ini.



Ada dua varian yang disiapkan yaitu Galaxy Tab S2 8.0, yang berukuran layar 8 inci. Dan varian yang lebih lebar yaitu Galaxy Tab S2 9.7, yang memiliki bentang layar 9,7 inci.



Ini merupakan perubahan dari ukuran pada seri pertama yang masing-masing 8,4 inci dan 10,5 inci. "Prosesornya menggunakan jenis yang sama seperti pada Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge," demikian tertulis di situs PhoneArena, Senin, 8 Juni 2015.



Ini terungkap pada saat kedua tablet mendapatkan persetujuan dari lembaga digital TENAA untuk dijual di Cina. Kedua tablet ini juga muncul pada situs FCC di AS, dan situs blog NWE di Prancis.



Versi Galaxy Tab S2 8.0 bakal memiliki layar Super AMOLED dengan resolusi 1536 x 2048 atau 320 piksel per inci. Tablet ini menggunakan prosesor Exynos 7420 berbasis komputasi 64-bit.



Keping System on cip yang digunakan ini memiliki delapan inti dengan kecepatan 2,1 gigahertz dengan prosesor grafis Mali-T760 MP8.



Ada memori sebesar 3 gigabita yang terpasang pada kedua gadget ini, dengan minimal kapasitas penyimpanan 32 gigabita. Bagi para pengguna yang gemar mengunduh file lagu atau klip flim, kapasitas penyimpanan kedua tablet ini bisa diperbesar hingga 128 gigabita.



Kamera dengan resolusi 8 megapiksel terpasang pada bagian belakang, dan kamera beresolusi 2,1 megapiksel pada bagian depan tablet. Ini tentu berbeda dengan ponsel cerdas Galaxy S6, yang menggunakan kamera 16 megapiksel pada bagian belakang, dan 5 megapiksel pada bagian depan.



Dan sistem operasi yang digunakan agar tablet ini bisa beroperasi dengan lancar adalah Android 5.0 atau Lollipop. Samsung memiliki OS besutan sendiri yaitu Tizen, yang digunakan secara terbatas pada produk ponsel nonpremium dan televisi seri tertentu.



Manajemen Samsung belum mengumumkan rencana waktu peluncuran begitu juga dengan kisaran harganya.



PHONE ARENA | BUDI RIZA