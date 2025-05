TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah standar baru dari USB yang disebut USB Type-C saat ini telah mulai diadopsi oleh beberapa perangkat termutakhir. Beberapa perangkat baru itu, seperti Apple MacBook baru dan Gooble Chromebook Pixel yang baru.



Menurut laporan terbaru dari Strategy Analytics, pada tahun 2016, 12 persen dari handset akan menampilkan konektor Type C. Sebagai perusahaan penyedia solusi memori mobile, SanDisk Corporation, mengantisipasi permintaan yang signifikan untuk platform baru itu dengan meluncurkan Dual USB Drive dengan konektor Type-C pertamanya.



“Drive dual USB ini menampilkan konektor Type C di satu sisinya dan USB 3.0 di sisi lainnya,” ujar Idris Effendi, Country Manager Indonesia SanDisk Corporation, di Jakarta, Kamis, 16 April 2015.



Tersedia dalam kapasitas 32GB, drive ini bekerja dengan aplikasi SanDisk Memory Zone, yang memberikan pengguna kontrol lebih besar atas penyimpanan memori perangkat mobile mereka. Aplikasi ini tersedia untuk diunduh gratis dari Google Play dan kompatibel dengan sebagian besar perangkat Android.



Idris mengatakan 32GB SanDisk Dual USB Drive dengan konektor Type C akan tersedia di seluruh dunia di kuartal kedua 2015. Produk ini akan tersedia di Indonesia dengan harga Rp 949 ribu.

ERWIN Z