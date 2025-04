TEMPO.CO, Jakarta - Serangan ransomware WannaCry cukup mengejutkan. Hanya dalam dua hari, lebih dari 90 negara terserang. Program komputer malware ini mengunci ribuang komputer di banyak negara dan menyandera data mereka dengan tebusan sekitar US$ 300, atau sekitar Rp 4 juta, yang harus dibayarkan melalui Bitcoin.



Program ini dikabarkan dicuri dari NSA oleh kelompok hacker The Shadow Brokers pada April lalu. Kelompok tersebut mengklaim telah menyebarluaskannya secara online.



Sebelumnya, juga pernah ada beberapa virus lain yang pernah bikin geger dunia. Apa saja?



1. Storm Worm





Storm Worm dikenal sebagai Trojan horse. Pertama kali muncul pada 2006, menyebar melalui e-mail yang diberi judul "230 dead as strom batters Eropa".



Virus ini dibikin untuk tujuan penipuan. Saat korban mengklik link palsu yang ditautkan dalam e-mail, saat itu pulalah virus menginfeksi komputer korban dan mengubahnya menjadi botnet. Setelah terinfeksi, pelaku bisa dengan bebas mengendalikan komputer tersebut dan mengirim banyak e-mail berisi tautan virus.



Storm Worm tercatat berhasil menginfeksi 10 juta komputer.



2. SQL Slammer





SQL Slammer pertama kali muncul pada Januari 2003. Virus ini membuat geger dunia karena menyebar dengan cepat melalui jaringan Internet dan meghancurkan layanan 911 Seattle.



Tak sampai situ, SQL Slammer membuat ATM Bank Amerika mengalami crash. Bahkan, Continental Airlines terpaksa membatalkan beberapa penerbangan karena sistem check in dan tiket mengalami error.



3. Nimda





Nimda pertama muncul tepat sepekan setelah serangan 9 September, yakni 18 September 2001. Ini memunculkan spekulasi bahwa virus Nimda termasuk teror cyber yang bertujuan melumpuhkan komputer.



Nama Nimda diambil dari pengejaan terbalik kata "admin". Hanya dalam waktu 22 menit, virus jenis Trojan ini sudah menyebar dengan cepat melalui e-mail, lalu masuk ke celah komputer.



Serangan Nimda bertujuan untuk mengganggu lalu lintas Internet di seluruh dunia. Juga, membuat sistem komunikasi jadi down.



4. Conficker



Virus yang satu ini juga disebut downup atau kido. Pertama kali muncul pada 2008 dan tercatat menginfeksi komputer dengan sistem operasi Windows XP, sama seperti yang dilakukan WannaCry. Untuk mengatasinya, pihak Microsoft merilis sebuah patch pada 15 Oktober 2008.



Heinz Heise, perusahaan survei yang berbasis di Hannover, Jerman, mencatat Conficker telah menginfeksi setidaknya 2,5 juta komputer di seluruh dunia. Sedangkan kantor berita The Guardian melaporkan ada 3,5 juta komputer yang terinfeksi.



Kerugian yang disebabkan serangan virus ini ditaksir mencapai US$ 9 juta, setara dengan Rp 121,5 miliar.



5. CIH





CIH adalah malapetaka bagi para pengguna komputer pada akhir dekade 1990. Virus ini memiliki kemampuan untuk tidak terdeteksi dan menginfeksi setiap aplikasi yang dijalankan di komputer. Virus ini banyak menginfeksi komputer dengan sistem operasi Windows 95, 98, dan Windows Me yang kurang populer.



Layaknya bom waktu, CIH akan menginfeksi komputer jika sudah tiba waktunya. Virus ini akan langsung menghancurkan semua data yang tersimpan dalam hard drive komputer. Tak hanya itu, CIH juga memiliki kemampuan untuk menimpa BIOS yang menyebabkan komputer tidak bisa melalukan boot up.



Jadi, masih ada yang lebih seram dari WannaCry, bukan? Berhati-hatilah. Jangan sembarangan mengklik tautan yang tidak Anda kenal di e-mail.



AMRI MAHBUB