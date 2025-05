Seluruh Stok iPhone 7 Plus Sudah Habis Terjual

TEMPO.CO, Jakarta - Apple mengumumkan bahwa persediaan unit ponsel iPhone 7 Plus sudah habis terjual. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan menyebutkan bahwa Apple telah menjual seluruh persediaan ponsel seri iPhone 7 Plus melalui pemesanan online.



“Kami tidak bisa lebih bahagia dengan respon awal untuk iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, dan kami berharap untuk memulai penjualan melalui toko ritel kami dan mitra di seluruh dunia,” kata Apple melalui pernyataan persnya, seperti yang dikutip melalui Techcrunch.com, Kamis, 15 September 2016.



Apple menyatakan mereka tak lagi memiliki stok iPhone 7 Plus untuk toko-toko fisik mereka. Padahal, Jumat 16 September 2016 atau besok adalah hari penjualan perdana iPhone 7 dan iPhone 7 di toko-toko.



Perusahaan menyebutkan toko-toko Apple hanya memiliki persediaan dengan jumlah terbatas untuk ponsel iPhone 7 dengan berbagai warna. Apple bahkan telah kehabisan seluruh stok ponsel iPhone dengan warna Jet Black, varian warna hitam terbaru dari Apple.



Melalui pernyataan resmi tersebut, Apple menyampaikan bahwa pada penjualan perdana Jumat di toko ritel, jumlah iPhone 7 dengan warna silver, gold, rose gold, dan hitam akan tersedia dengan sangat terbatas.



Apple menyarankan seluruh konsumen yang menginginkan ponsel iPhone dengan tipe dan warna tertentu untuk mengakses situs resmi Apple di Apple.com. Konsumen dapat mencoba melakukan pemesanan online, jika menginginkan produk pilihan tertentu yang mungkin baru akan tersedia pada penambahan stok berikutnya.



“Kami sangat menghargai kesabaran pelanggan kami, karena kami akan berusaha keras untuk menyediakan iPhone baru ke tangan semua orang secepat mungkin.”



