TEMPO.CO, Jakarta - Situs e-commerce terbesar di Cina, Alibaba, baru saja mengumumkan investasi besar mereka. Situs Alibaba membeli Youku Tudou situs video online serupa YouTube yang terkenal di Cina. Alibaba membeli Youku Tudou dengan harga US$ 3,7 miliar atau setara dengan Rp 4,9 triliun.



"Kami percaya diri akan menguatkan posisi pasar kami dan selanjutnya mengakselerasi pertumbuhan kami melalui integrasi iklan dan bisnis konsumen dengan Alibaba dan layanan Alipay," kata Victor Koo, CEO Youku Tudou, dalam keterangannya seperti dilansir Mashable.com, Sabtu, 7 November 2015.



Alibaba Group, situs perdagangan raksasa Cina, mengumumkan keputusan pembeliannya pada Jumat, 6 November 2015. Situs video ini diketahui memiliki lebih dari 500 juta pengguna. Rencana pembelian oleh Alibaba ini bukan serta-merta terjadi begitu saja. Pembelian ini sudah direncanakan sejak Oktober lalu.



Sempat terjadi tarik-ulur mengenai nilai pembelian hingga akhirnya ditemui kesepakatan. Nilai Alibaba mencapai US$ 25 miliar atau Rp 337 triliun pada penawaran saham perdananya tahun lalu. Sejak itu, perusahaan melakukan strategi berinvestasi lebih pada bisnis lainnya. Investasi ini diharapkan dapat membantu memperluas pasar Alibaba ke luar Cina.



MASHABLE | MAYA NAWANGWULAN



