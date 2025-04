Sempat Ditunda, Nintendo Switch 2 Bisa Mulai Preorder

“Kami meminta maaf atas penundaan preorder ritel, dan berharap ini mengurangi beberapa ketidakpastian yang mungkin dialami pelanggan kami,” ujar Nintendo dalam pengumumannya, dikutip dari The Verge , Rabu, 23 April 2025.

Nintendo juga mengkonfirmasi bahwa harga Switch 2 akan tetap US$ 449,99 atau sekitar Rp7,5 juta, meskipun ada kekhawatiran bahwa kebijakan tarif baru bisa menyebabkan kenaikan harga konsol.

Namun, harga untuk aksesori Switch 2 mengalami kenaikan. Joy-Con Switch 2 kini dijual seharga US$ 94,99 atau sekitar Rp1,6 juta, Pro Controller menjadi US$ 84,99 atau Rp 1,4 juta dan kamera Switch 2 naik menjadi US$ 54,99 atau sekitar Rp 900 ribu.