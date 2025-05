Seniman Ini Bikin Lukisan Zuckerberg dengan Tinja

TEMPO.CO, New York – Seorang seniman asal New York mengungkapkan kekesalannya terhadap Mark Zuckerberg dengan membuat lukisan wajah pendiri Facebook tersebut menggunakan kotorannya sendiri.



Seniman yang tinggal di Brooklyn yang dikenal dengan nama KATSU ini memamerkan lukisan tersebut di sebuah galeri seni lokal.



Ini bukan kali pertama KATSU menyerang Zuckerberg melalui karya seninya dan ia pernah mengkritik cara Facebook memanfaatkan data-data pribadi para penggunanya.



Dua tahun yang lalu, seniman ini mendekorasi kota New York dengan sejumlah poster yang menampilkan wajah Zuckerberg dengan mata lebam dan satu gigi yang copot.



“Dengan masuknya Internet ke dalam kehidupan manusia, saya tak bisa tinggal diam dan tak mengungkapkan kemarahan saya kepada mereka yang memiliki rencana menguasai kehidupan kami,” kata KATSU saat itu.



“Saya marah dan bingung. Saya ingin semua orang memiliki kemampuan menghapus semua informasi mengenai diri mereka dari Facebook…



“Saya ingin Facebook memberi penjelasan yang memadai kepada para penggunanya mengenai seberapa jauh data-data mereka akan digunakan dan disebarkan.



Lukisan wajah Mark Zuckerberg dari kotoran ini menjadi bagian dalam pameran Remember the Future di galeri The Hole di Manhattan.



Mark Zuckerberg dan Facebook belum memberikan komentarnya mengenai lukisan yang tak biasa tersebut.



DAILYMAIL | A. RIJAL