TEMPO.CO, Menlo Park - Facebook mengumumkan jumlah pengguna aktif per bulannya, yakni 1,39 miliar. Jumlah ini setara dengan seperlima jumlah penduduk bumi yang hampir mencapai 7 miliar.



“Lebih dari setengah pengguna aktif melakukan login ke situs Facebook setiap harinya,” ujar Facebook sebagaimana dilansir situs International Business Times, Sabtu, 31 Januari 2015 (Baca: Turki Ancam Blokir Facebook).



Jumlah pengguna aktif Facebook per harinya adalah 890 juta. Sebanyak 83,7 persen di antaranya atau 745 juta pengguna, mengakses situs melalui perangkat bergerak.



Kesuksesan Facebook ini berkat hasil strategi mobile first yang diterapkan Chief Execuitve Officer Mark Zuckerberg. “Dia pernah memecat seorang engineer yang menunjukan rancangan bagi situs komputer,” ujar Business Insider. Hal tersebut dianggap tidak aneh karena separuh pengguna Facebook lebih suka mengakses lewat telepon pintar ketimbang komputer.



Facebook memang masih populer, namun ini tetap membuat remaja berpaling dan menjajal media sosial baru. Hal tersebut yang membuat para investor mulai meragukan prospek Facebook ke depannya.



Terlebih, Zuckerberg kini tengah berfokus di pasar negara berkembang. Alumnus Harvard University ini berambisi memperluas akses Internet dengan mengembangkan satelit dan drone.



Pesaing Google, Twitter jauh tertinggal di belakangnya. Total pengguna aktif Twitter hanya seperlima dari total pengguna aktif Facebook 9Baca: Facebook Akuisisi Perusahaan Konversi Video).



Adapun Google melayani 1,2 triliun pencarian per tahun. Sebagai rinciannya, berdasarkan Internet Live Stats, rata-rata ada 171 pencarian di mesin Google untuk setiap penduduk di bumi.



Pencapaian Facebook terbilang luar biasa. Sebabnya, berdasarkan lembaga International Energy Agency, masih ada 1,3 juta orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses listrik. Sedangkan menurut Water.org, sebanyak 750 juta orang tidak memiliki akses air bersih.



INTERNATIONAL BUSINESS TIMES | BUSINESS INSIDER | SATWIKA MOVEMENTI