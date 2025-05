Seri Asus Zenfone 2 Laser Siap Banjiri Pasar Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang pasti punya kebutuhan berbeda akan alat komunikasi alias ponsel pintar. Ada yang butuh sekadar untuk berkirim pesan, semisal lewat WhatsApp, ada pula yang ingin selalu tampil gaul dengan melakukan selfie bersama kerabat. Ada yang senang dengan layar jembar ada yang tidak. Ada juga yang butuh ponsel dengan daya tahan baterai lama.



Untuk memenuhi beragam keinginan itu, Asus, vendor asal Taiwan, mencoba menghadirkan ponsel yang dapat dipakai untuk konsumen berbeda. Ada empat model ponsel terbaru asus dari keluarga Zenfone 2 yang diperkenalkan dalam acara "ZenFestival2015@Jakarta", Kamis, 19 November 2015, yakni Zenfone 2 Deluxe Special Edition, Zenfone 2 Laser, Zenfone 2 Max, dan Zenfone 2 Selfie.



Indonesia dianggap sebagai pasar penting bagi Asus. Lihat saja, dari 13 juta unit ponsel Zenfone 2 yang terjual di kawasan Asia Tenggera, 5 juta unit di antaranya terserap oleh pasar di Indonesia. “Segmen entry level sampai value mainstream masih merupakan pangsa pasara yang terbesar,” kata Juliana Cen, Country Product Group Leader Asus Indonesia. Untuk itulah Asus mencoba memenuhi semua lini pasar.



Zenfone 2 Deluxe Special Edition



Inilah ponsel pintar yang menyasar kalangan atas. Harganya paling mahal di antara seri Zenfone 2 yang diluncurkan dalam acara "ZenFestival2015@Jakarta" lalu, yakni Rp 5,999 juta. Yang membedakan adalah performanya yang lebih dahsyat dari sebuah komputer dekstop. Tampilan bagian belakangnya pun dirancang berbeda. Konsepnya diambil dari batu kristal dengan tekstur bersegi lebih dari 500 polygon.

Untuk urusan dapur pacu, Asus membenamkan prosesor quad-core Intel 64-bit (Moorefield) Z3580 berkecepatan 2,3 GHz dan RAM sebesar 4 GB. Ukuran RAM tersebut saat ini yang terbesar untuk sebuah ponsel pintar. Asus mengklaim prosesor Intel Z3580 memiliki performa tiga kali lebih tinggi dibanding versi sebelumnya. Sedangkan sistem operasi yang menjalankannya adalah Android Lollipop 5.0.



Selain itu, kamera pun mendapat sentuhan teknologi terbaru. Berkat PixelMAster 2.0, kamera Zenfone 2 Deluxe Special Edition mampu menghasilkan foto hingga 400 persen lebih terang meski dalam kondisi minim cahaya. Kamera belakang sebesar 13 MP dengan diafragma f/2.0 dan laser autocfocus mampu menemukan titik fokus hanya dalam 0,03 detik. Adapun kamera depan berkekuatan 5 MP.



Yang menarik, ruang simpan ponsel ini sangat lega. Memori internalnya sebesar 128 GB. Kalau masih terasa kurang, bisa ditambahkan hingga 128 GB lagi lewat microSD. Total tersedia 256 GB. Jika masih kurang juga, Asus menyediakan penyimpan online gratis sebesar 5 GB dari Asus WebStorage. Tak hanya itu, ada pula Google Drive sebesar 100 GB yang dapat digunakan secara gratis selama 2 tahun. Wow!



Zenfone 2 Laser



Ada tiga varian ukuran layar Zenfone 2 Laser yang dilempar ke pasar Indonesia, yakni berukuran 5 inci, 5,5 inci, dan 6 inci. Yang berlayar 5 inci dilepas dengan harga Rp 2,099 juta. Sedangkan yang layar 5,5 inci dibanderol seharga Rp 2,399 juta, dan untuk yang 6 inci dihargai Rp 3,499 juta. Ponsel ini hadir untuk menjembatani antara segmen premium dengan segmen main stream.



Prosesor yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 64-bit dengan kecepatan 1,2 GHZ dan dikombinasikan dengan 2 GB RAM serta GPU Adreno 306 400 MHz. Walau harganya relatif terjangkau, ponsel ini sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass 4, yang dapat mereduksi kemungkinan kaca pecah saat terjatuh hingga 85 persen dan 2,5 kali lebih kuat dibandingkan Gorilla Glass 3.



Untuk koneksi internet, Asus sudah membekali ponsel pintar ini dengan kecepatan koneksi 4G long-term evolution (LTE). Melakukan streaming video dari YouTube, misalnya, dijamin tak akan putus-putus. “Pada Zenfone 2 Laser, Asus menawarkan keseimbangan yang sempurna antara kinerja multimedia yang baik dengan efisiensi penggunaan baterai,” ucap Juliana.



Salah satu fitur andalan ponsel ini tentunya laser autofocus. Berkat teknologi ini pencarian titik fokus terhadap obyek foto, dekat maupun jauh, dapat dilakukan hanya dalam 3 milidetik. Ini lebih cepat dari mata berkedip yang 4 milidetik. Selain itu, kamera pada ponsel ini juga dilengkapi dengan PixelMAster 2.0, yang mampu menghasilkan foto hingga 400 persen lebih terang meski dalam kondisi minim cahaya.



Zenfone 2 Max



Kelebihan dari ponsel ini adalah kapasitas baterainya yang monster. Mencapai 5.000 mAh. Ini adalah kapasitas baterai terbesar untuk sebuah ponsel yang ada saat ini. Rata-rata baterai ponsel pintar adalah 2.000-4.000 mAh. Yang menarik, masa hidup baterai bisa lebih panjang lagi berkat penggunaan prosesor hemat energi, Qualcomm Snapdragon 410. Asus mengklaim baterai bisa bertahan selama 2 hari penuh.



Walau kapasitas baterai lithium-polymer non removable sebesar 5.000 mAh, namun desain Zenfone 2 Max tetap langsing. Saking besarnya kapasitas baterai Zenfone 2 Max, ponsel ini bisa digunakan sebagai powerbank. Jika Anda membawa ponsel lain dan baterainya nge-drop, cukup hubungkan ponsel itu via konektor mini USB dan baterai pun akan diisi kembali oleh Zenfone 2 Max. Cukup unik.



Seperti halnya Zenfone 2 Deluxe Special Edition dan Zenfone 2 Laser, kamera pada ponsel ini juga telah dilengkapi dengan teknologi laser autofocus dan PixelMAster 2.0. Selain mengambil foto, kamera juga dapat difungsikan untuk merekam video dengan resolusi full high definition (Full HD) dengan kecepatan 30 frame per detik. Fitur ini juga terdapat pada Zenfone 2 Deluxe Special Edition dan Zenfone 2 Laser.



Luas layar Zenfone 2 Max mencapai 5,5 inci dan dilapisi Gorilla Glass 4, yang dipasang menutupi semua bagian depan. Ini membuat Zenfone 2 Max terlihat sempuran seperti kaca. Ponsel ini juga dilengkapi dengan teknologi Asus TruVivid. Teknologi ini menggantikan desain empat lapis seperti pada ponsel lain menjadi hanya dua lapis. Keuntungannya, tak ada lagi ruang udara sehinga tampilan layar lebih dekat dan jernih. Asus melepas Zenfone 2 Max dengan Android 5.0 Lollipop ini seharga Rp 2,499 juta.



Zenfone 2 Selfie



Bagi Anda yang gemar selfie, Asus menawarkan ponsel pintar Zenfone 2 Selfie. Yang menjadi kelebihan ponsel pintar ini adalah resolusi kamera depannya yang mencapai 13 MP, atau sama dengan kamera belakang. Selain itu, kamera depan ini juga dilengkapi dengan dual-flash LED. Artinya, melakukan foto selfie akan seindah memakai kamera utama. Dan, seperti varian lainnya, kamera Zenfone 2 Selfie sudah dilengkapi dengan teknologi laser autofocus serta PixelMAster 2.0.



Tak hanya resolusi tinggi kamera depan yang menjadi fitur unggulan, lensanya juga sudah dilengkapi dengan five-prism largan dengan bukaan lebar f/2.2 dan sudut pandang lapang hingga 88 derajat. Sedangkan mode Selfie Panorama mampu menghasilkan foto dengan sudaut pandang hingga 140 derajat, yang membuat lebih banyak orang masuk dalam satu frame.



Di bagian dalam, Asus membenamkan prosesor Qualcomm Snapdragon 615 octa-core 64-bit dengan kecepatan 1,7 GHz, yang dipadukan dengan total RAM sebesar 3 GB. Adapun untuk memori internal tersedia dua varian, yakni 16 dan 32 GB. Untuk yang 16 GB dilepas di harga Rp 2,799. Adapun yang memori 32 GB dijual seharga Rp 2,999 juta.



FIRMAN ATMAKUSUMA