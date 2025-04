TEMPO.CO, San Francisco -Futurama tampaknya akan menjadi waralaba animasi yang tidak akan mati. Fox dan developer TinyCo (sebuah divisi Jam City) mengumumkan hari ini mereka bekerja membuat mobile game lainnya – Futurama: Worlds of Tomorrow. Dua tokoh pencipta game ini yakni Matt Groening yang memimpin tim penulis dan Produser Eksekutif David X. Cohen, akan terlibat.



“Futurama kembali, lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya! Atau mungkin lebih kecil dan sama baiknya. Kami memiliki cerita yang sama sekali baru dari penulis asli, cast, dan animator. Ini adalah kesepakatan Futurama yang nyata,” ujar Cohen.



Mengingat banyaknya bakat yang terlibat, game ini diharapkan menciptakan kembali getaran Futurama yang lebih baik. Futurama sebelumnya merupakan serial televisi dengan mengambil setting tahun 3.000 dan terakhir dilihat dalam episode terbaru di 2013.



Futurama berkisah tentang seorang pengantar piza, Fry, yang yang secara tak sengaja dibekukan pada 1999 dan terbangun kembali pada 3000.

TinyCo juga bekerja dengan voice actor yang asli (Billy West, Katey Sagal and John DiMaggio), animator (Rough Draft Studio) dan sejumlah penulisnya. Masih belum diketahui plot sepreti apa yang akan dipilih Futurama: Worlds of Tomorrow. Game ini akan diluncurkan ke pasar pada musim panas sebagai game bebas, tapi secara total bisa berbiaya US$ 1 hingga US$ 50.



Para pengembang akan mengungkapkan lebih jauh perihal game ini selama Live Chat Facebook Kamis petang ini, 23 Februari. Worlds of Tomorrow akan menggantikan Futurama: Release the Drones yang diluncurkan pada 2015. Versi lama itu merupakan game puzzle mirip Candy Crush Saga.



USA TODAY | GIZMODO | ENGADGET | HOTMA SIREGAR

