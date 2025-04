Setelah di Amerika, Kacamata Pintar Snapchat Mendarat di Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Kacamata pintar buatan Snapchat, Spectacles, kini hadir di Eropa setelah tujuh bulan diluncurkan di Amerika Serikat.



Kacamata yang dilengkapi kamera ini dapat dibeli secara online di spectacles.com atau melalui vending machine Snapbot yang ditaruh di London (di bawah London Eye), Paris, Berlin, Barcelona dan Venezia mulai hari ini, seharg 149,99 euro atau sekitar Rp 2.239.581.



Snap mengatakan lebih dari 55 juta orang menggunakan Snapchat setiap hari di Eropa, selama 30 menit per hari, seperti dilansir dari The Verge.



Snap menunjukkan gelagat akan membawa Spectacles keluar AS pada Februari lalu, setelah meluncurkan toko online dan memasukan berkas untuk IPO.



Snap Inc menyatakan saat itu mereka merencanakan "membuat investasi substansial" dalam pemasaran dan distribusi tahun ini.



ANTARA