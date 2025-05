Setelah Lazada, Alibaba Beli Layanan Makanan Ele.me Rp 16T

TEMPO.CO, Beijing - Asia Tenggara bukanlah satu-satunya pasar baru di mana Alibaba menghabiskan dana untuk investasi pekan lalu.



Di luar kesepakatan dengan pemilik Lazada, Rocket Internet, raksasa e-commerce itu juga menegaskan berinvestasi US$ 1,25 miliar (Rp16 triliun) di Ele.me, layanan pengiriman makanan terkemuka di Cina.



Alibaba menginvestasikan US$ 900 juta di perusahaan yang berpusat di Shanghai itu, sementara Ant Financial, perusahaan afiliasi keuangan miliknya menginvestarikan sisa dari nilai tersebut.



Kesepakatan itu pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2015, dan hal itu meningkatkan upaya Alibaba berinvestasi 'online ke offline' – sebuah dorongan bagi platform yang memungkinkan peritel tradisional menggunakan akses ke internet dan mobile untuk mencapai dan terlibat dengan pelanggan.



Alibaba memiliki usaha patungan yang disebut Koubei yang membantu restoran menawarkan promosi via perangkat selular.



Alibaba baru-baru ini telah menandatangani fasilitas pinjaman baru US$ 3 miliar (Rp 39 triliun), dan memiliki banyak uang tunai di tangan, sehingga diharapkan akan lebih banyak akuisisi yang dilakukan tahun ini.



Untuk saat ini, Ele.me tetap perusahaan independen, meskipun wakil ketua eksekutif Alibaba Joe Tsai telah bergabung dengan dewan perusahaan.



Tsai adalah bagian dari direksi Magic Leap setelah Alibaba memimpin investasi baru dalam perusahaan augmented reality itu.



TECHCRUNCH | ERWIN Z