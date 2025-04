Shadow of War, Sekuel Game Shadow of Mordor Segera Dirilis

TEMPO.CO, San Francisco - Beberapa waktu lalu diketahui bahwa sekuel Middle-earth: Shadow of Mordor sedang digarap, dan kini rincian baru mengenai kelanjutannya telah bocor, sebagaimana dilaporkan Gamespot, Minggu 26 Februari 2017.



Terungkap dalam sebuah daftar di situs internasional Target, permainan baru ini disebut Middle-earth: Shadow of War. Halaman itu menampilkan boks dan deskripsi singkatnya.

"Pergi ke belakang garis musuh untuk menempa tentara Anda, menaklukkan benteng-benteng, dan mendominasi Mordor dari dalam," tulis deskripsi itu. "Alami bagaimana Nemesis System menciptakan kisah-kisah pribadi yang unik dengan setiap musuh dan pengikut, dan menghadapi kekuatan penuh dari Dark Lord Sauron dan Ringrwaiths dalam cerita baru Middle-earth ini."



Versi PS4 dan Xbox One keduanya terdaftar. Shadow of Mordor asli juga tersedia di PC. Meskipun tidak ada versi PC di website Target, tidak berarti ia tidak sedang dalam pengembangan, menurut Gamespot.



Sebuah tanggal rilis disebutkan pada 22 Agustus. Tanggal itu mungkin benar, tetapi tanggal rilis awal di website pengecer tidak selalu berjalan dengan baik.



Selain versi standar dari permainan, Gold Edition juga rupanya akan tersedia, yang meliputi:

• Ekspansi Slaughter Tribe Nemesis

• Ekspansi Outlaw Tribe Nemesis

• Ekspansi The Blade of Galadriel Story

• Ekspansi The Desolation of Mordor Story

• Gold War Chest



GAMESPOT | ERWIN Z