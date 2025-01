Siap-siap, Spesifikasi 5G Pertama Telah Disetujui

TEMPO.CO , Lisbon - Seperti yang diperkirakan, anggota 3GPP meratifikasi spesifikasi Non-Standalone (NSA) 5G New Radio (NR) yang akan menjadi dasar produk 5G komersial. Putusan itu mengakhir rapat dan kerja selama berbulan-bulan untuk mendapatkan konsensus. Baca: Ericsson: 5G Sumbang 80 Persen Langganan Mobile Indonesia 2023

Spesifikasi Lengkap Infinix Zero Flip 5G Bocor Sebelum Pengumuman Resmi, Ini yang Terungkap

AT & T termasuk di antara mereka yang mendorong standar akselerasi itu bekerja di awal tahun ini. "Ini sangat agresif dan orang-orang menghabiskan banyak waktu dan usaha ekstra dan sepertinya kami berhasil melakukannya," kata Dave Wolter, AVP dari Radio Technology and Strategy di AT & T Labs, kepada FierceWirelessTech awal pekan ini. "Kami percaya bahwa kita berada pada titik di mana produsen silikon dapat memulai desain mereka dan mulai mengembangkan silikon."