TEMPO.CO, Jakarta - Kabar meninggalnya Satoru Iwata, CEO Nintendo di usia ke-55, meninggalkan duka mendalam, terutama bagi mereka yang mencintai dunia games. Pria yang lahir pada 6 Desember 1959 ini telah memperkenalkan game seperti Nintendo, 3DS, dan Wii yang terkenal sampai sekarang. Namun, bagaimanakah profil dan perjalanan hidup Iwata?



Awalnya, Satoru Iwata bekerja sebagai programmer di perusahaan Nintendo, pada awal tahun 1980-an. Pria yang lulus dari Tokyo Institute of Technology ini akhirnya menjadi direktur Nintendo pada tahun 2002 dan menjadi CEO pada tahun 2013.



Sebelum menjadi presiden Nintendo, sepuluh tahun sebelumnya Iwata telah menjadi presiden HAL Laboratory, sebuah game developer yang memiliki relasi dekat dengan Nintendo. Saat itu, Iwata telah berhasil mengangkat kembali perusahaan dari krisis finansial, dengan membuat karakter yang paling populer di Nintendo, yaitu Kirby dan Super Smash Bros.



Di bawah Iwata, perusahaan merilis mesin permainan portable Nintendo DS dan 3DS. Permainan yang menjadi populer pada perangkat itu pun tidak bergantung pada grafis terbaru atau teknologi mutakhir. Video game yang terkenal di Jepang ini tidak menampilkan permainan balapan atau tembak-menembak, seperti video game milik Amerika. Nintendo hanya memberikan sekelompok kata dan masalah matematika yang berjudul Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day.



Asal ide Iwata....



Ide tersebut didapat Iwata ketika membaca buku seorang neuroscientist Jepang yang menjelaskan bagaimana untuk menjaga pikiran agar tetap tajam dengan masalah matematika yang sederhana.



Selama menjadi presiden, Iwata juga berhasil meluncurkan produk Nintendo yang sukses dan fenomenal yakni Nintendo Wii. Nintendo Wii menjadi penjualan konsol terpanas ketika dirilis pada 2006. Selain harganya yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya, konsol itu memiliki pengendali motion-sensitive yang memperkenalkan cara baru untuk menikmati permainan di rumah.



Di tahun 2014, dalam peluncuran Nintendo 3DS, Iwata benar-benar bertanggung jawab dalam tugasnya. Dia bahkan akan memotong gajinya dalam beberapa bulan untuk mencegah penurunan keuntungan perusahaan. Langkah yang dilakukannya tersebut membuat Iwata dikenal sebagai tokoh berpengaruh yang sangat dihormati di dunia video games.



Selain itu, Iwata adalah salah seorang yang bersikeras mendorong Nintendo untuk merambah ke dunia smartphone. Pada Maret 2015, bermitra dengan DenA, penyedia games asal Jepang, Iwata berhasil melakukan kerja sama dengan perusahaan tersebut.



Satoru Iwata meninggal dunia karena kanker empedu pada 11 Juli 2015. Semasa hidupnya, Satoru Iwata pernah mengatakan bahwa, “Di dalam kartu nama, saya adalah presiden perusahaan. Di dalam pikiran, saya adalah game developer. Tetapi di dalam hati, saya adalah gamer,” ucap dia.



DIAH HARNI SAPUTRI | BBC