Sinopsis Game Mafia: The Old Country

PERUSAHAAN game 2K bersama pengembang Hangar 13 mengumumkan permainan baru Mafia: The Old Country. Game ini dijadwalkan rilis pada 8 Agustus 2025 dan akan tersedia untuk platform PlayStation 5, Xbox Series X|S, serta PC melalui Steam dan Nvidia GeForce Now. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel khusus PAX East. Acara ini dihadiri Presiden Hangar 13 Nick Baynes, sutradara game Alex Cox, dan sutradara sinematik Tomas Hrebicek.

Presiden Hangar 13 Nick Baynes menyampaikan bahwa Mafia: The Old Country akan menghadirkan pengalaman bermain yang terfokus dan bersifat linear. Game ini menggabungkan alur cerita nuansa era klasik yang autentik. "Mafia: The Old Country adalah pengalaman linear yang berfokus memadukan cerita berkualitas, suasana era yang autentik, dan gameplay Mafia yang disempurnakan,” kata Nick Baynes, dikutip dari Antara, Sabtu, 10 Mei 2025. Seri Mafia

Dikutip dari Times of India, setelah sembilan tahun tanpa judul baru, seri game legendaris Mafia kembali dengan judul terbaru Mafia: The Old Country. Hangar 13 dan 2K Games telah mengonfirmasi bahwa Mafia: The Old Country akan mengadopsi pendekatan naratif linear, bukan dunia terbuka seperti Mafia III. Keputusan ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lebih fokus dan mendalam, menghindari elemen-elemen yang dianggap membebani dalam game terbuka. Inovasi

Pemain akan berperan sebagai Enzo Favara anggota dunia kriminal Cosa Nostra di Sisilia pada awal 1900-an. Pemain akan mengikuti kisah Enzo Favara dalam perjalanannya menapaki dunia kriminal. Cerita ini merupakan prekuel dari game Mafia pertama yang rilis pada 2002.

Game ini juga menjadi yang pertama dalam seri Mafia yang dikembangkan dengan Unreal Engine 5 menjanjikan peningkatan signifikan dalam hal visual dan performa. Pengembang menekankan pentingnya keaslian dalam cerita. Bonus

Mafia: The Old Country akan tersedia dalam dua edisi, yakni Standard dan Deluxe Keduanya menawarkan paket bonus soldato pack yang mencakup item eksklusif seperti kostum dan senjata. Edisi Deluxe memberikan tambahan konten spesial berupa padrino pack dan gatto nero pack.

Hangar 13 tidak menghadirkan konsep dunia terbuka berskala besar dalam Mafia: The Old Country. Pengembang memilih untuk berfokus penggambaran latar belakang waktu autentik melalui narasi mendalam dan lokasi yang dirancang secara khusus. Meskipun eksplorasi tetap dimungkinkan ukuran dunia bukan menjadi prioritas utama, dikutip The Gamer.

Model permainan yang dihadirkan akan serupa dengan zona dalam game Indiana Jones and The Great Circle besutan MachineGames. Pemain dapat menyelesaikan berbagai misi sampingan sebelum melanjutkan ke alur cerita utama. Bedanya, Mafia: The Old Country lebih menitikberatkan aksi tembak-menembak dan kejar-kejaran kendaraan, bukan pencarian artefak di reruntuhan kuno. Namun, dari segi skala dan tujuan, kedua pendekatan tersebut memiliki kesamaan dalam menyajikan pengalaman bermain yang terarah.