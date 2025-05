Situs Cina Kabarkan Layar iPhone 6S Beresolusi 2000 Piksel

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah situs dari Cina mengabarkan bahwa ponsel flagship Apple iPhone 6 S bakal menggunakan layar dengan resolusi super yaitu 2K atau 2000 piksel.



Situs Feng.com mengatakan sejumlah sumber dari kalangan industri di Cina mengatakan layar dengan resolusi tinggi ini bakal berukuran 4,7 inci.



Sedangkan iPhone 6S Plus bakal memiliki bentang layar lebih lebar yaitu 5,5 inci, dengan resolusi maksimal 2K.



"Kedua ponsel ini juga bakal menggunakan jenis logam berbeda untuk casing agar tidak muncul isu bengkok seperti pada versi sebelumnya," begitu situs BGR mengutip situs Feng.com, Kamis, 4 Juni 2015.



Sebagai pembanding, iPhone 6S dan 6S Plus memiliki resolusi 1334 x 750 dan 1980 x1920.



Seri iPhone S merupakan seri upgrade dibandingkan seri sebelumnya. Biasanya, ada fitur tambahan pembeda utama yang membuat iPhone seri S lebih powerful.



Situs Feng.com juga mengabarkan bahwa iPhone 6S bakal mengadopsi fitur Force Touch yaitu mekanisme sentuh yang diterapkan pada papan sentuh di seri New MacBook, yang diluncurkan awal tahun ini.



Mekanisme sentuh ini dianggap lebih sensitif dan stabil dibandingkan mekanisme sebelumnya yaitu yang disebut kupu-kupu.



Untuk kapasitas penyimpanan, iPhone terbaru ini bakal memiliki kapasitas penyimpanan minimal 32 gigabita.



Resolusi yang tinggi dari layar ini bakal membuat iPhone meningkatkan kapasitas dari baterai yang dipasang di iPhone 6S dan 6S Plus. Ini karena resolusi tinggi membutuhkan energi lebih besar.



BGR | BUDI RIZA