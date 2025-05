TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Makassar kembali membuktikan kemampuannya membuat aplikasi game yang mumpuni pada kompetisi nasional setelah berhasil maju ke babak grand final dengan aplikasi Smart Catch.



“Tim 3 Atlen Iiots of Hegnoes Warwing merupakan perwakilan dari Maningo Studio, game developer Makassar yang terpilih untuk lolos di grand final Smart Generation for Smart City Competition, yang digelar secara nasional oleh Institut Teknologi Bandung," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Senin.



Dia mengatakan Maningo Studio yang terdiri atas empat mahasiswa dari beberapa kampus di Makassar ini ikut berlaga di kategori Online Multiplayer Game Developement Competition, kompetisi rancang bangun online multiplayer game dengan tema “Smart City”.



"Game yang mereka ciptakan bernama Smart Catch. Game ini adalah game strategi multiplayer, di mana tiap pemain bekerja sama bertugas mencari dan menangkap pelaku kejahatan yang berada di kota mereka dengan bantuan teknologi Smart City yang ada," katanya setelah melihat hasil karya dari para mahasiswa tersebut.



Wali Kota bahkan memperlihatkan rasa kagumnya terhadap keunikan dan keandalan game yang diciptakan oleh anak-anak Makassar tersebut sambil memberinya semangat untuk terus berkarya.



"Inilah maksud saya membangun Smart City di Kota Makassar. Salah satunya ialah munculnya anak-anak muda kreatif seperti kalian yang ikut memikirkan persoalan kota dengan cara yang lebih smart. Anda semua telah ikut mengharumkan nama Makassar di luar sana. Tanpa anak-anak muda kreatif seperti kalian, Smart City yang kita bangun hanyalah Smart City yang sunyi, " tuturnya.



Andri Darmawan, salah satu perancang game Smart Catch, saat memperlihatkan cara kerja game ciptaannya di depan Wali Kota Makassar, mengatakan aplikasi game-nya itu lahir dari sebuah program pemerintah kota, yakni Smart City.



Menurut Andri, game Smart Catch menawarkan pengalaman unik bekerja sama membasmi kejahatan dan melindungi kota sambil berkenalan dengan penggunaan teknologi Smart City yang mendukung pengamanan kota agar lebih baik, seperti surveillance dan media sosial.



"Lewat game ini, kami ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya teknologi Smart City sekaligus menunjukkan keandalan Smart City dalam menangani masalah keamanan. Ini sangat compatible dengan program Sombere dan Smart City yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar," katanya.



Pada kesempatan itu, Danny juga menyampaikan sejumlah harapan kepada tim Makassar Technopark yang dalam beberapa bulan terakhir aktif merangkul seluruh komunitas IT di Kota Makassar, termasuk membangun Rumah Software Indonesia.



"Saya ingin melihat aplikasi-aplikasi perkotaan yang memberi kemudahan layanan publik di Kota Makassar diciptakan oleh komunitas-komunitas IT yang ada di Makassar Technopark. Ini tantangan dari saya," tuturnya.

ANTARA