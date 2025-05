Smartfren Luncurkan Andromax ''Selfie'' C3s dan C3si

TEMPO.CO, Jakarta - Smartfren Telecom meluncurkan penerus Andromax seri C, Smartfren Andromax C3s dan C3si. Keduanya mendapat banyak peningkatan dari pendahulunya, terutama dengan kehadiran dual kamera, yaitu resolusi 5 megapiksel untuk kamera belakang dan 3 megapiksel untuk kamera depan.



Kedua kamera itu dilengkapi dengan LED flash di kamera depan yang mendukung selfie. Selain itu fitur face detection membantu untuk menghasilkan foto selfie dan wefie yang maksimal.



Deputy CEO Smartfren Telecom, Djoko Tata Ibrahim, mengatakan permintaan pasar untuk smartphone dengan harga terjangkau di bawah Rp 1 juta sangat besar, dan kini konsumen di banyak wilayah membutuhkan perangkat komunikasi yang dapat mendukung gaya hidup mereka.



“Karenanya Smartfren kembali menghadirkan seri Andromax C lainnya, yakni Andromax C3s dan C3si yang dilengkapi dengan fitur dan performa terbaik di kelasnya,” kata Djoko dalam peluncuran di Jakarta, Senin, 20 April 2015.



Andromax C3s dan C3si dipersenjatai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon Dual Core 1.2GHz Cortex A7, GPU Adreno 302, layar 4.0 inci resolusi WVGA multitouch, sistem operasi Android 4.4 Kitkat dengan sokongan baterai sebesar 1400mAh untuk C3s dan 1500mAh untuk C3si, serta fitur pengisisan daya cepat Qualcomm Quick Charge.



Kombinasi prosesor dual core dan GPU Adreno 302 serta sistem teknologi audio DTS Sound (C3s) dan Dolby Digital Plus (C3si) mendukung untuk memainkan game gratis dari Gameloft. Kedua ponsel ditawarkan seharga Rp 799 ribu.



ERWIN Z