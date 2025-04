Smartfren Targetkan Jual 1.000 iPhone 7 Tiap Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - ‎Operator bundling iPhone 7 Smartfren optimistis menjual Apple iPhone 7 dan iPhone 7 Plus sebanyak 1.000 unit setiap bulan di seluruh Gerai Smartfren yang tersebar di seluruh Indonesia.



Derrick Surya, VP Brand and Communication Smartfren. mengemukakan dalam waktu 3 bulan ke depan, pihaknya tengah menargetkan penjualan iPhone 7 tersebut sebanyak 3.000 unit.



Artinya, dalam setiap bulan Smartfren akan menggenjot penjualan hingga 1.000 unit iPhone 7.



"Target penjualan kami per bulan 1.000‎ unit dan dalam waktu 3 bulan kami optimis bisa menjual 3.000 unit iPhone," tuturnya di Jakarta, Jumat.



Baca: Nadine dan Cathy Sharon Ikut Berburu iPhone 7, Ini Alasannya



Derrick mengatakan Smartfren telah menekan harga per unit iPhone 7 tersebut yang sebelumnya dibanderol dengan harga ‎mulai dari Rp16,2 juta untuk tipe terendah dan Rp21,9 juta untuk tipe tertinggi dengan cara melakukan bundling paket Internet Smartfren iPlan 350.





Dia berharap ke depan seluruh produk iPhone dapat dibundling dengan layanan data operator Smartfren.



Menurutnya, Smartfren memiliki kualitas data yang baik dan cocok digunakan pada seluruh tipe iPhone.



"Kualitas layanan data kami kan baik dan semakin cepat, mungkin itu yang menjadi alasan iPhone mau menggandeng kami untuk bundling iPhone 7 ini," tukasnya



BISNIS