Snapchat Mulai Dekati Rekor Facebook

TEMPO.CO, Los Angeles - Layanan pesan foto dan video yang berbasis di AS, Snapchat, memperkecil kesenjangannya dengan Facebook, yang melaporkan 8 miliar tayangan per hari.



Pada 2013 Snapchat dilaporkan menolak tawaran dari Facebook untuk membeli perusahaan media sosial foto dan video tersebut. Kini, dua tahun kemudian, keputusan itu terasa semakin benar, saat Snapchat mencapai 6 miliar tayangan video per hari, menurut the Financial Times. Snapchat terus mengejar Facebook yang mencatat 8 miliar tayangan per hari.



Angka itu menjadi semakin mengesankan mengingat jumlahnya tiga kali lipat dari 2 miliar tayangan video per hari yang dilaporkan CEO Snapchat Evan Spiegel ke Bloomberg pada bulan Mei, sekitar enam bulan lalu. Pada saat itu, Facebook telah mencatat tayangan video dua kali lipat tayangan video snapchat.



Iklan konten video adalah salah satu benteng pertahanan yang paling menguntungkan dari media sosial, dan ini merupakan area di mana Snapchat mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Hasil dari peningkatan pengiklan melalui iklan video dan kemitraan media awal tahun ini senilai hingga US$ 19 miliar.



Ada beberapa perbedaan terkait sebutan “tayangan”. Seorang pengguna harus menonton video YouTube selama 30 detik agar dihitung Google sebagai tayangan, sedangkan Facebook menghitung selama 3 detik. Sementara itu, sebuah video hanya perlu dimuat di Snapchat untuk dihitung sebagai tayangan.



Pengiklan dilaporkan menjadi prihatin bahwa iklan yang mereka bayar hanya ditonton pemirsa untuk kurang dari satu detik. Meski begitu, 6 miliar tayangan video setiap hari akan manjadi alat tawar-menawar berharga bagi perusahaan.



Kabar baik juga datang setelah kontroversi awal bulan ini yang menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna. Mereka khawatir foto dan video mereka disimpan di server perusahaan California itu.



Snapchat menerbitkan sebuah posting blog mengklarifikasi perubahannya, dengan meyakinkan 100 juta pengguna hariannya bahwa pesan foto "secara otomatis dihapus dari server kami setelah kami mendeteksi bahwa mereka telah dilihat atau telah kadaluarsa."



CNET